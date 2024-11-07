Украинские супермаркеты стремительно переписали цены на популярный продукт: сколько теперь нужно платить

Цены на морковь в Украине выросли до 20-28 грн/кг, сделав ее самым дорогим овощем борщового набора. По сравнению с прошлым годом, стоимость моркови увеличилась в 3,7 раза из-за дефицита и неблагоприятных погодных условий.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Ситуация крайне нетипичная, ведь обычно в это время, во время основного сбора урожая, цены на морковь стабилизируются или даже падают.

Нынешний сезон был сложным для фермеров из-за неблагоприятных погодных условий летом. Из-за засухи и других климатических факторов, объемы урожая моркови существенно снизились, и фермеры сообщают о потерях на уровне до 50% от запланированных объемов. Это привело к тому, что основные качественные партии моркови отправились на хранение, и в продаже остались лишь излишки продукции, часто имеющей среднее качество. Как следствие, предложение на рынке значительно сократилось, что стимулировало рост цен.

В октябре фермеры подняли отпускные цены на морковь в среднем на 11%. По состоянию на сегодняшний день они готовы отгружать морковь по ценам от 20 до 28 гривен за килограмм, что является самым высоким показателем за последние 7 лет. Цены на морковь в Украине уже в 3,7 раза выше, чем в начале ноября 2023, что отражает серьезный дефицит и повышенный спрос.

Активизация закупочной деятельности оптовых компаний и розничных сетей также сыграла немаловажную роль в росте цен. Несмотря на подорожание, спрос на морковь не снижается, поскольку украинские потребители нуждаются в этом базовом продукте для приготовления традиционных блюд. Большинство фермеров воздерживаются от продажи высококачественной моркови, ожидая еще большего роста цен, и предлагают для продажи только излишки.

Ситуация на рынке моркови в Украине значительно отличается от ситуации в соседних странах. По данным EastFruit, оптовые цены на морковь в Польше уже на 30% ниже, чем в Украине. Такая разница в ценах может привести к активному импорту моркови в Украину, особенно, если местные производители будут продолжать политику ограниченных продаж.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость моркови в крупнейших сетевых супермаркетах страны составляет 28,54 грн/кг – на треть больше, чем в октябре. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что стоимость этого товара в супермаркетах варьируется от 26,3 до 29,95 грн/кг. В настоящее время цены на морковь в украинских супермаркетах таковы:

АТБ – 26,89 грн/кг;

Varus – 26,90 грн/кг;

Сельпо – 29,90 грн/кг;

Фора – 26,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине каждую осень растут цены на яйца – из-за снижения предложения в холодный период. В 2024 году сезонная тенденция оказалась достаточно заметной: стоимость продукта в октябре повысилась сразу на 60%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!