В Украине может существенно подорожать хлеб: пекари угрожают сокращением производства

В Украине ожидается существенное подорожание хлеба. По словам пекарей, уже в ноябре стоимость продукта может вырасти на 10-15%. В противном случае, утверждается, хлебозаводы начнут уменьшать объемы отгрузок продукции в магазины.

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Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев хлеб" Юрий Дученко, передает "Минфин". Он отметил: в октябре ценники на хлеб в магазинах уже повысились на 5-10% – такие договоренности были достигнуты с большинством торговых сетей.

Тем не менее, подчеркивается, себестоимость продукции увеличилась сильнее – поэтому сейчас "цены в супермаркетах лишь догоняют реальный рост затрат производителей". При этом, утверждается, практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать.

"С ноября до конца года мы ожидаем подорожания муки еще на 11% (сейчас хлебопеки покупают ее по 15,5-16 тыс. грн на тонну с НДС). Упаковки – на 10%, логистики - на 8%, газа – на 11% , электроэнергии – на 11%. ... Если цены на хлеб не повысить на 10-15%, производителям уже через две недели не за что будет закупать сырье, возможно сокращение производства", – сказал Дученко.

При этом, по его словам, потребление хлеба в Украине снижается – в частности, из-за уже прошедшего подорожания. Так, за последний год потребление упало примерно на 5%.

"Особенно ощутимо снижается спрос сразу после повышения цен. Потом люди привыкают и потребление немного выравнивается, но по итогам года падение все равно будет", – резюмировал Дученко.

Сколько стоит хлеб в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 8 ноября супермаркеты продают Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (600 грамм) в среднем по 33,28 грн. В частности:

Metro – 36,57 грн;

Novus – 29,99 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время цены на морковь в Украине выросли до 20-28 грн/кг. По сравнению с прошлым годом, стоимость овоща увеличилась в 3,7 раза – из-за дефицита и неблагоприятных погодных условий.

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