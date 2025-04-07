В Украине назвали стоимость зарядки электрокаров: сколько стоит цена каждого кВт*ч

Стоимость зарядки электрокаров в Украине осталась на прежнем уровне по сравнению с февралем. Впрочем, средняя стоимость медленной зарядки все же заметно возросла.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДА). Аналитики организации отмечают, что при среднем потреблении 20 кВт*ч на 100 км пробега такая дистанция обойдется в среднем в 360 грн. Через месяц этот показатель не изменился.

Они констатируют, что по сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у всех операторов впервые впервые остались без изменений. Средняя цена киловатт-часа в мобильных приложениях ведущих операторов сетевых электрозарядных станций (ЭЗС) сейчас составляет:

через АС порт ("медленная" зарядка") - 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*ч), что на 1,29 грн больше, чем в феврале;

("медленная" зарядка") - 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*ч), что на 1,29 грн больше, чем в феврале; через DC порт ("быстрая" зарядка) – 17,40 грн (16,99-18,00 грн/кВт*ч), то есть на 4 копейки выше, чем в прошлом месяце.

Отмечается, что в зависимости от локации могут случаться меньшие или более высокие тарифы – эту информацию можно узнать в приложениях операторов ЕС. Кроме того, на некоторые станции распространяется тариф "за простой" (то есть, авто подключено, но не заряжается).

Также специалисты отмечают, что на придорожных ЭВС (особенно на скоростных с мощностью 80-100 кВт и выше) стоимость зарядки обычно выше. А меньшие тарифы преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов, например, возле гостиниц, торговых центров, ресторанов.

Таким образом, если даже заряжать электромобиль исключительно на ЭВС, фактор экономии сохраняется. То есть даже наименее затратный вариант не очень габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, при среднем расходе 12 л газа на 100 км стоимость пропан-бутановой смеси на такое расстояние составит 450 грн, то есть на 90 грн дороже стоимости зарядки электромобиля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине подорожал бензин А-95. Так, 3 апреля они продают его по средней цене 55,73 грн/л, что на 5 коп. выше, чем днем раньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!