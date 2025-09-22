В Украине массово повысили цены на аренду квартир: в каком крупном городе больше всего

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Одессе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 14%, до средних 44 000 долларов.

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-14%. Кроме Одессы, существенный рост затронул:

Тернополь – 13%.

Ривне – 11%.

Днепр, Харьков, Черновцы – 7%.

Снизили же цены лишь 3 двух городах. Это::

Запорожье – на 9%.

Львов – на 3%.

Николаеве – на 2%.

Еще в 2-х городах стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:

Ужгород.

Винница.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 14 300 до 65 000 долларов. Самую низкую стоимость зафиксировано в Херсоне – в среднем 14 300 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем, 16 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Сумы, Харьков – 22 000 долларов.

Самую высокую в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 63 000 долларов.

В Ужгороде – 60 000 долларов.

Черновцах – 53 300 долларов.

Ривне – 52 000 долларов.

В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам

В то же время, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Документ также будет предусматривать создание рынка социальной аренды. Что, ожидается, позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

"Из оставшихся поправок около тысячи можно отнести к категории поправочного спама, поэтому мы надеемся, что авторы правок их снимут. Однако наша задача – отработать каждую, что увеличит шансы законопроекта, который запустит жилищную реформу в Украине", – рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

При этом она отметила: ожидать принятия законопроекта можно уже осенью. Во всяком случае того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости.

