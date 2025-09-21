В Украине намерены переписать правила по аренде квартир и домов: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что распространяться норма будет на социальное жилье – однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

Об этом OBOZ.UA рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: для появления в Украине аренды с правом выкупа ныне идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

По словам нардепа, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение указанных 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

В то же время, стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть жителям старых домов придется платить за квартиры как за новые.

Причиной такого подхода, пояснила Шуляк, является то, что средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Что такое социальное жилье

В целом же, рассказала нардеп, одной из ключевых норм законопроекта стане создание Фонда социального жилья, государственного и муниципального. Как пояснила Шуляк, из фонда жилье будет предоставляться временно:

в социальную аренду – когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% дохода семьи;

как служебное.

Пополняться фонд, как предполагается, будет прежде всего за счет зданий, находящихся на балансе как громад, так и государства. Однако для этого нужно будет сначала провести инвентаризацию такого жилья. Особенно же недостроенного, которого, отметила нардеп, сейчас в Украине насчитывается сотни единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, еще осенью 2022 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №6458 о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда. Среди прочего он предусматривал снос старых домовдля возведения на их месте новых.

