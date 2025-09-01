В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек. Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Документ также будет предусматривать создание рынка социальной аренды. Что, говорится в материале OBOZ.UA, позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

"Из оставшихся поправок около тысячи можно отнести к категории поправочного спама, поэтому мы надеемся, что авторы правок их снимут. Однако наша задача – отработать каждую, что увеличит шансы законопроекта, который запустит жилищную реформу в Украине", – рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

При этом она отметила: ожидать принятия законопроекта №12377 можно уже осенью. Во всяком случае того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

"Более того, именно за выполнение этого индикатора программы Украина получит 400 млн евро. 200 млн евро кредитных и столько же грантовых", – рассказала нардеп.

Будут ли сносить дома

В то же время, еще осенью 2022 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №6458 по комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда. Который среди прочего предусматривал снос старых домов для возведения на их месте новых.

Впрочем, уже долгое время никаких движений относительно документа не фиксируется.

Последний раз основательно о нем говорилось летом 2024-го. В материале отмечалось, что тему старого жилого фонда в разгар войны подняли неслучайно.

"Во многих крупных городах уже негде строить. Особенно в центральной части, которая больше всего интересует застройщиков. ...Среднестатистическая хрущевка – это 5 этажей, 4 подъезда и по 4 квартиры на лестничной площадке – то есть всего 80 квартир. Если построить на этом же участке многоэтажку, можно вместить до 350 квартир", – рассказывали авторы материала.

Будет ли предусматривать возведение социального жилья, о котором говорит Шуляк, снос старых хрущевок, пока неизвестно. Во всяком случае на соответствующий вопрос OBOZ.UA нардеп не ответила.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания – на 1-16%. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

