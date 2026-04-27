В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры: какие теперь цены

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 38%, до 50 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-38%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Одессу, где цены выросли на 25%;

Ривне – 17%;

Хмельницкий, Винницу – 16%;

Луцк ––15%;

Черновцы – 14%;

Сумы – 13%;

Киев, Полтаву – 11%;

Львов, Харьков – 10%.

Снизили же цены лишь в Запорожье. При чем сразу на 11%.

И только в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:

Николаев;

Кропивницкий.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 600 до 71 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 15 600 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков – 23 000 долларов.

Сумы – 25 600 долларов.

Дороже всего во Львове – 71 800 долларов, а кроме того:

В Киеве, Ужгороде – по 70 000 долларов.

Черновцах – 58 000 долларов.

Ривне – 55 400 долларов;

Луцке – 52 600 долларов.

Виннице – 52 000 долларов;

Тернополе – 50 500 долларов.

Украинцы отказываются от покупки квартир

В то же время, рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность.

По данным специалистов, в 2025 в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов. Что составило 31,5% от общего количества завершенных объектов.

В то же время, в 2024 году на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов – или 30% от общего количества сданного жилья. Таким образом, констатируется, в Украине наметился тренд на предпочтение домов квартирам.

При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".

