В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры: какие теперь цены
В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 38%, до 50 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-38%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:
- Одессу, где цены выросли на 25%;
- Ривне – 17%;
- Хмельницкий, Винницу – 16%;
- Луцк ––15%;
- Черновцы – 14%;
- Сумы – 13%;
- Киев, Полтаву – 11%;
- Львов, Харьков – 10%.
Снизили же цены лишь в Запорожье. При чем сразу на 11%.
И только в 2-х городах, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Это:
- Николаев;
- Кропивницкий.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 600 до 71 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 15 600 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов.
- Харьков – 23 000 долларов.
- Сумы – 25 600 долларов.
Дороже всего во Львове – 71 800 долларов, а кроме того:
- В Киеве, Ужгороде – по 70 000 долларов.
- Черновцах – 58 000 долларов.
- Ривне – 55 400 долларов;
- Луцке – 52 600 долларов.
- Виннице – 52 000 долларов;
- Тернополе – 50 500 долларов.
Украинцы отказываются от покупки квартир
В то же время, рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность.
По данным специалистов, в 2025 в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов. Что составило 31,5% от общего количества завершенных объектов.
В то же время, в 2024 году на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов – или 30% от общего количества сданного жилья. Таким образом, констатируется, в Украине наметился тренд на предпочтение домов квартирам.
При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".
