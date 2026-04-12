Украинцы отказываются от покупки квартир: что выбирают вместо них

Украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность. Как результат – движение рынка в сторону более личного жилья. И, соответственно, изменение приоритетов застройщиков.

Как рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, в 2025 в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов. Что составило 31,5% от общего количества завершенных объектов.

В то же время, в 2024 году на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов – или 30% от общего количества сданного жилья. Таким образом, констатируется, в Украине наметился тренд на предпочтение домов квартирам.

"Сейчас в Киеве и пригородах с развитой инфраструктурой для продажи есть 15 тыс. домов. Поэтому от изолированных домов в деревне и "поместий олигархов за забором" рынок эволюционирует в состояние, когда частный дом может быть рациональной альтернативой квартире в городе", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, напомнили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Ведь без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно.

Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости. А кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.

Специалисты отметили: технический паспорт описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий. Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта.

Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцев могут обязать заключать договоров аренды жилья при сдаче квартир либо домов в найм. Заявленная цель – выведение недобросовестных арендодателей из тени. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать.

