В Украине готовятся переписывать цены на яйца: что будет со стоимостью продукта

В Украине ожидается удорожание яиц. По прогнозам, это произойдет в конце апреля – из-за роста спроса перед Пасхой.

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Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка. Он отметил: ожидается, что дорожать яйца начнут за неделю-две до Пасхи, которая в 2025 году празднуется 5 мая.

"За неделю-две до Пасхи цены на яйца могут вырасти. Потому что в предпраздничное время на этот продукт довольно большой спрос", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил Гопка, отдельные факторы могут удержать цены на текущем уровне – и подорожания не произойдет. Этого следует ожидать, если:

в апреле будет теплая погода;

затраты на производство останутся низкими, что может снизить вероятность резкого роста стоимости.

В то же время, подчеркнул он, текущее снижения стоимости яиц является результатом благоприятных погодных условий. А кроме того, стабильной энергетической ситуации в стране.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", в конце прошлой недели украинские супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 66,1 грн/десяток. Что на 6,5 грн ниже средней цены января.

В целом, в воскресенье 16 февраля крупные сети выставили цены на такой продукт на уровне 62,99-68,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 67,1 грн/десяток;

Novus – 62,99 грн/десяток;

Megamarket – 68,2 грн/десяток.

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца стоили в среднем 3,97 грн (39,7 грн/десяток). Что:

сразу на 63 коп. (6,3 грн/десяток) дешевле, чем было в начале января 2025 года;

на 3 коп. (30 коп./десяток) ниже, чем в начале февраля;

однако на 5 коп. (50 коп./десяток) дороже, чем в начале прошлой недели.

В целом же, в отдельных сетях такие яйца можно купить по 2,99-4,49 грн. В частности, в:

Auchan – 4,4 грн/штука (44 грн/десяток);

Novus – 4,49 грн/штука (44,9 грн/десяток);

МегаМаркет – 4 грн/штука (4 грн/десяток);

ЕкоМаркет – 2,99 грн/штука (29,9 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале 2025 года мировые цены на сахар достигли самого низкого уровня за более чем 2 года – в частности, из-за благоприятных погодных условий в Бразилии. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) в январе 2025 гола составило 111,2 пункта, что на 8,1 пункта (6,8%) ниже уровня декабря-2024 и на 25,2 пункта (18,5%) ниже значения января-2024.

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