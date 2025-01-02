В Украине резко переписали цены на яйца: как изменили стоимость десятка

Украинские супермаркеты резко снизили цены на продающиеся поштучно куриные яйца. В отдельных сетях снижение составило от 8 до 30 грн за десяток. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что уже в скором времени цены пойдут вверх.

Видео дня

Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца ныне стоят в среднем 4,6 грн (46 грн/десяток). Что сразу на 1,69 грн (16,9 грн/десяток) дешевле, чем было в середине декабря 2024 года. В частности, в отдельных сетях такие яйца можно купить по:

Auchan – 4,3 грн/штука (43 грн/десяток);

Novus – 4,89 грн/штука (48,9 грн/десяток), на 1 грн дешевле, чем 17 декабря (на 10 грн/десяток);

МегаМаркет – 6,2 грн/штука (62 грн/десяток), на 0,8 грн дешевле, чем 17 декабря (на 8 грн/десяток);

ЕкоМаркет – 2,99 грн/штука (29,9 грн/десяток), на 3 грн дешевле, чем 17 декабря (на 30 грн/десяток).

При этом в некоторых сетях можно купить лоток сразу на 30 яиц. К примеру, в Auchan их продают по акционной цене по 99 грн. Т.е, 1 яйцо будет стоить 3,3 грн, что значительно дешевле, чем при покупке поштучно.

А вот стоимость фасованных яиц, по данным "Минфина", осталась на прежнем уровне. Так, крупные сети супермаркетов продают фасованные яйца марки "Квочка" в среднем по 78,4 грн/десяток. А яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 77,9 грн/десяток.

Яйца будут дорожать

В то же время, удешевление яиц было прогнозированно. Как рассказывал OBOZ.UA заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, на это повлияло потепление.

Дело в том, что, по его словам, при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств. Что влияет на ее цену.

Впрочем, по словам эксперта, уже в ближайшее время можно ожидать рост стоимости яиц. На это, по его словам, может повлиять ряд факторов:

повышение тарифов на электроэнергию и газ;

инфляция;

удорожание логистики;

подорожание кормов из-за засухи и неурожая.

Кроме того, отметил он, яйца являются экспортно ориентированной культурой. А потом когда на экспортные рынки выходит продукция, которая производится в Украине, "то преимущественно цены не отличаются – какая цена на внешнем рынке, по такой и продают на территории Украины".

"Ситуация с яйцами стабилизируется после проведения рождественских, новогодних праздников", – сообщал Марчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сети распространяется видео, как украинка приготовила полноценный обед из 2-х блюд и десерта на 1 человека за 56 грн. В меню вошли грибной крем-суп, гречка с овощами и куриной голенью, а также банановые вафли. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно подсчета стоимости такого обеда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!