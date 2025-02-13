В мире обвалились цены на ключевой продукт: какая причина

В начале 2025 года мировые цены на сахар достигли самого низкого уровня за более чем 2 года – в частности, из-за благоприятных погодных условий в Бразилии. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) в январе 2025 гола составило 111,2 пункта, что на 8,1 пункта (6,8%) ниже уровня декабря-2024 и на 25,2 пункта (18,5%) ниже значения января-2024.

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Об этом сообщили в самом ФАО. Там отметили: нынешнее стоимость сахара – самая низкая с октября 2022 года.

На удешевление же сахара в январе 2025 года, подчеркивается, повлияли, прежде всего, благоприятные погодные условий в Бразилии. Это, объяснили аналитики, способствовало хорошему состоянию посадок сахарного тростника, уборочная кампания которого начнется в апреле 2025 года.

"Кроме того, снижению цен на мировых рынках сахара также способствовало решение правительства Индии о возобновлении экспорта сахара. На который в октябре 2023 года были введены ограничения", – говорится в сообщении.

Сколько стоит сахар в Украине

В то же время, по состоянию на 13 февраля, в украинских супермаркетах килограмм сахара стоит, по данным "Минфина", средние 34,57 грн. Такой же цена была и в январе. А вот в декабре-2024 сахар стоил на 10 коп. дороже – в среднем, 34,67 грн/кг.

В целом же, крупные сети продают кристаллический сахар по 32,89-39,6 грн/кг. В частности:

Auchan – 32,9 грн/кг;

Novus – 32,89 грн/кг;

Metro – 32,9 грн/кг;

Megamarket – 39,6 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко снизили цены на куриные яйца. Согласно официальной статистике, в январе-2025 они стоили сразу на 23,1% меньше, чем в декабре-2024. При этом продолжил дешеветь продукт и в феврале.

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