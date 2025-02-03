В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь стоит десяток в супермаркетах

Украинские супермаркеты за последний месяц резко снизили цены на куриные яйца, стоимость которых возмущала украинцев еще в конце 2024 года. В отдельных сетях падение составило до 10-16 грн на десятке. В среднем нефасованные яйца продають по 40 грн/дес., а брендированные – от 63 грн до 68 грн/дес.

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О том, что происходит с ценами на яйца и чего ждать, пишет OBOZ.UA. Как объясняют эксперты, цены на яйца и курятину в Украине уже стабилизировались после рекордного роста в 2024 году. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы существенных изменений цен на яйца не произойдет. На это повлияли несколько факторов:

уменьшение объемов экспорта: внешний спрос на украинскую продукцию снизился, что увеличило предложение на внутреннем рынке;

внешний спрос на украинскую продукцию снизился, что увеличило предложение на внутреннем рынке; рост производства в ноябре-декабре: производители нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка;

производители нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка; усиление конкуренции между производителями: многие птицефабрики, пытаясь удержать рынок, вынуждены снижать цены и запускать акционные предложения.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование на рынке яиц. Это, по мнению экспертов, что дополнительно повлияло на сдерживание ценовых аппетитов производителей.

Также, по словам аналитиков, стабилизация цен на яйца обусловлена не только сезонными факторами, но и общим снижением покупательной способности населения. Украинцы со средним и низким уровнем доходов стали реже покупать дорогие продукты. Это заставляет производителей пересматривать стратегию ценообразования и находить способы стимулирования продаж.

Ожидается, ситуация на рынке будет оставаться стабильной по меньшей мере до конца февраля. После этого возможны колебания в зависимости от изменений в спросе и внешних факторов. Аналитики подчеркивают, что дальнейший рост цен маловероятен, если не произойдет значительный рост себестоимости производства.

Цены на яйца: сколько стоит десяток в супермаркетах Украины

Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца сейчас стоят в среднем 4 грн (40 грн/десяток). Что сразу на 60 коп. грн (6 грн/десяток) дешевле, чем было в начале января 2025 года. В частности, в отдельных сетях такие яйца можно купить по:

"Космос" – в среднем 4,1 грн за штуку (41 грн за десяток);

Novus – 3,82 грн/штука (38,7 грн/десяток), на 1,07 грн дешевле, чем 2 января (на 10,7 грн/десяток);

МегаМаркет и Ultramarket – 4 грн/штука (40 грн/десяток), на 1,2 грн дешевле, чем 2 января (на 12 грн/десяток);

ЕкоМаркет – 3,99 грн/штука (39,9 грн/десяток), на 1 грн дороже, чем 2 января (на 10 грн/десяток). Но стоит учитывать, что после Нового года в сети действовала большая скидка;

"Фора" – 3,82 грн/шт. (38,2 грн за десяток);

Стоимость фасованных яиц, по данным "Минфина", тоже существенно просела. Так, крупные сети супермаркетов продают фасованные яйца С1 марки "Квочка" в среднем по 62,3 грн за десяток (в начале января было 78,4 грн). А яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 68,43 грн (было 77,9 грн). То есть удешевление за месяц составило 9,4-16,1 грн за десяток.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом цены на свеклу в Украине устремились вверх. Стоимость популярного в национальной кухне овоща, которая долгое время держалась на одном из самых низких в этом сектора уровней, всего за неделю взлетела на четверть.

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