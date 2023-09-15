На рынках переписали цены: как изменилась стоимость популярных овощей в Украине

В Украине начали дорожать овощи т.н. борщевого набора. В частности, на некоторые – свеклу и капусту – цены уже выросли на 5-10%. Еще больше увеличилась стоимость картофеля – сразу на 30-40%. В дальнейшем же подорожание овощей будет еще больше, ведь сейчас наблюдается только его первый этап.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин. Он отметил: следующий раунд роста цен ожидается через 2-3 недели.

При этом, подчеренкл эксперт, в 2023 году овощи начали дорожать раньше, чем это было в 2022-м. "Ощутимы календарные смещения – в прошлом году первый рост был после 17-18 сентября", – объяснил он.

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Что подорожало

По словам Стефанишина, за последнюю неделю свекла подорожала на 35-50 коп./кг – до средних 8 грн. Капуста еще больше – на 1-2 грн/кг, до 8-9 грн.

Картофель же подорожал сразу на 30-40%. "В прошлом сентября его средняя цена была 5 грн/кг, сейчас – 7-8 грн/кг", – рассказал Стефанишин.

Причин же такого роста, по его словам, несколько. В частности:

сезонность – "много картошки было повреждены вредителями";

потеря Украиной своей базы семеноводства.

"Каждый год у нас на посадку все меньше, потому что не возобновляем сорта. Система в развалившемся состоянии. Предприятия не производят базу для населения размножением сортов. Мы уже более чем на 70% зависим от иностранной селекции, а это в аграрном секторе – потеря независимости", – констатировал эксперт.

На какие овощи цены снизились

А вот морковь и лук пока дешевеют. При чем, стремительно. Причина – благоприятные погодные условия.

"Если в прошлом году морковь стоила 16 грн/кг, то сейчас 7-8 грн. По луку то же: падение вдвое – с 23 грн до 12 грн", – рассказал Стефанишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же, в Украине ощутимо выросли цены практически на всю еду. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца – сразу на 35,4%.

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