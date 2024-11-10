В супермаркетах могут "проводить махинации" с весом товаров: как проверить весы
В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.
Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.
"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.
В то же время, отметили они, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. "Так как ваши права потребителя нарушены", – объяснили специалисты.
При этом подчеркивается: если товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".
Кабмин обновил "запрет" украинцам на обмен или возврат в магазины ряда товаров
В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:
- пищевые продукты;
- лекарственные средства;
- средства личной гигиены;
- косметическая продукция и моющие средства.
При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".
Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!