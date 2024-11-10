В супермаркетах могут "проводить махинации" с весом товаров: как проверить весы

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

В то же время, отметили они, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. "Так как ваши права потребителя нарушены", – объяснили специалисты.

При этом подчеркивается: если товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

Кабмин обновил "запрет" украинцам на обмен или возврат в магазины ряда товаров

В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".

Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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