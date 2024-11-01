Кабмин обновил "запрет" украинцам на обмен или возврат в магазины ряда товаров: список

Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности, пищевые продукты, лекарственные средства и пр.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил: в то же время, постановление Камбмина от 19.03.1994 №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей" признано утратившим силу.

"Утвержден, в соответствии с частью пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 №3153-IX "О защите прав потребителей", перечень товаров, не подлежащих обмену (возвращению)", – говорится в сообщении.

Какие товары покупатели не могут вернуть или обменять

В целом, в новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять, входит сразу ряд позиций. В частности:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".

Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".

В супермаркетах могут обвесить

В то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, что можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

Если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с этим можно обратиться:

в Госпродпотребслужбу;

суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гарантийный срок на сезонные товары исчисляется с начала сезона. К примеру, на зимний ассортимент – с 15 ноября по 15 марта. Таким образом, украинцы, купившие зимнюю обувь летом, могут подать заявление по поводу гарантии с 15 ноября – и продавец обязан его принять.

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