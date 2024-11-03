Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать

Охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники таки совершают подобные действия, то грубо нарушают таким образом законодательство.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

В то же время, эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Кабмин обновил "запрет" украинцам на обмен или возврат в магазины ряда товаров

В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".

Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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