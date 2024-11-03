Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать
Охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.
Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники таки совершают подобные действия, то грубо нарушают таким образом законодательство.
"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.
В то же время, эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.
Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения
При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.
Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.
Кабмин обновил "запрет" украинцам на обмен или возврат в магазины ряда товаров
В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:
- пищевые продукты;
- лекарственные средства;
- средства личной гигиены;
- косметическая продукция и моющие средства.
При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".
Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.
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