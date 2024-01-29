В супермаркетах могут отказаться от текущих цен на популярный продукт: чего ожидать

В Украине снизились цены на тепличные огурцы. В конце прошлой рабочей недели (22-26 января) отпускные цены составляли 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, уже в скором времени можно ожидать и снижения стоимости овоща в магазинах и супермаркетах.

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Об удешевлении рассказали аналитики EastFruit. Там отметили, что дешеветь овощ начал по ряду причин. В частности:

у покупателей значительно снизилась заинтересованность в покупке;

большинство продавцов не успели распродать все имеющиеся запасы данного овоща.

Последнее, подчеркивается, приводит также к тому, что качество продукции снижается. "Что усугубляет ситуацию на рынке и также провоцирует ценовое снижение", – объяснили аналитики.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

В целом же 29 января крупные супермаркеты продают огурцы, по данным "Минфина", по средней цене 92,72 грн/кг. Что на 4,3 грн/кг дешевле, чем было в декабре-2023. При этом, в зависимости от сорта, цены колебаются от 59,9 грн до 129 грн.

К примеру, средняя стоимость гладких огурцов составляет 104,4 грн/кг – на 2,47 грн/кг ниже, чем в предыдущем месяце.

В отдельных сетях же этот овощ продают по 89,9-124 грн/кг. В частности:

Auchan – 124 грн/кг;

Metro – 98,7 грн/кг;

Varus – 89,9 грн/кг;

Megamarket – 105 грн/кг.

Подорожали не только огурцы

Выросли в Украине цены и на картофель. Так, в начале прошлой недели супермаркеты продавали его в среднем по 24,4 грн/кг, что более чем на 7 грн превышает среднюю цену декабря-2023.

Как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, на рост цен на картофель повлиял ряд факторов. В частности:

сокращение предложения;

низкое качество посадочного материала и урожая;

недостаточность мощностей для хранения.

Более того, отметил он, подорожание продолжается. Что приводит к необходимости наращивания ввоза этого овоща из-за границы.

"По оценкам профильных специалистов, цены на картофель сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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