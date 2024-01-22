В украинских супермаркетах резко изменили цені на популярній продукт: сколько стоит
В украинских супермаркетах подорожал картофель. Так, 22 января они продают его в среднем по 24,4 грн/кг, что более, чем на 7 грн превышает среднюю цену декабря-2023.
Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в целом в торговых сетях картофель стоит 22,9-27,9 грн/кг. В частности:
- Metro – 23,9 грн/кг;
- Auchan – 22,9 грн/кг;
- Megamarket – 27,9 грн/кг;
- Varus – 22,9 грн.
Почему цены выросли
Как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, на рост цен на картофель повлиял ряд факторов. В частности:
- сокращение предложения;
- низкое качество посадочного материала и урожая;
- недостаточность мощностей для хранения.
Более того, отметил он, подорожание продолжается. Что приводит к необходимости наращивания ввоза этого овоща из-за границы.
"По оценкам профильных специалистов цены на картофель сейчас находятся на исторически рекордных уровнях. Обусловливая текущую целесообразность наращивания ее импорта из соседних стран ЕС", – говорится в сообщении.
Еда в Украине подорожала
В целом же, в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.
Также, по данным Госстата, значительно уменьшилась стоимость яиц – на 9,5%. А кроме того:
- сахара – на 5,8%;
- хлебопродуктов – на 2,8%;
- макаронных изделий – на 0,3%.
Подорожали же больше всего мясо и мясопродукты – сразу на 12,4%. Также цены выросли на:
- масло – на 9,9%;
- молоко – на 9,7%;
- сыр и творог – на 7,5%;
- хлеб – на 7%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 4,1%;
- овощи – на 3%;
- фрукты – на 2,2%.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в ближайшее время еда в Украине подорожает. По его словам, роста цен стоит ожидать уже в январе-феврале.
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