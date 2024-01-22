В украинских супермаркетах резко изменили цені на популярній продукт: сколько стоит

В украинских супермаркетах подорожал картофель. Так, 22 января они продают его в среднем по 24,4 грн/кг, что более, чем на 7 грн превышает среднюю цену декабря-2023.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в целом в торговых сетях картофель стоит 22,9-27,9 грн/кг. В частности:

Metro – 23,9 грн/кг;

Auchan – 22,9 грн/кг;

Megamarket – 27,9 грн/кг;

Varus – 22,9 грн.

Почему цены выросли

Как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, на рост цен на картофель повлиял ряд факторов. В частности:

сокращение предложения;

низкое качество посадочного материала и урожая;

недостаточность мощностей для хранения.

Более того, отметил он, подорожание продолжается. Что приводит к необходимости наращивания ввоза этого овоща из-за границы.

"По оценкам профильных специалистов цены на картофель сейчас находятся на исторически рекордных уровнях. Обусловливая текущую целесообразность наращивания ее импорта из соседних стран ЕС", – говорится в сообщении.

Еда в Украине подорожала

В целом же, в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

Также, по данным Госстата, значительно уменьшилась стоимость яиц – на 9,5%. А кроме того:

сахара – на 5,8%;

хлебопродуктов – на 2,8%;

макаронных изделий – на 0,3%.

Подорожали же больше всего мясо и мясопродукты – сразу на 12,4%. Также цены выросли на:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%;

фрукты – на 2,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в ближайшее время еда в Украине подорожает. По его словам, роста цен стоит ожидать уже в январе-феврале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!