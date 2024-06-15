В США суд запретил продавать суперяхту российского олигарха: на ее содержание и дальше будут тратить $740 тыс. в месяц

Суд Нью-Йорка отказал правительству США в праве продать суперяхту, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову. Решение означает, что налогоплательщики США будут продолжать оплачивать счета в размере примерно 740 тыс. долларов в месяц за содержание и страхование 106-метрового Amadea.

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Об этом сообщает VOA. Американские прокуроры утверждают, что Керимов и его доверенные лица направляли долларовые операции через финансовые учреждения США для обслуживания яхты, стоимость которого составляет 230 миллионов долларов.

Правительство США попросило разрешения продать судно и конвертировать его стоимость наличными. Такая практика относительно распространена по делам о гражданской конфискации, когда стоимость актива быстро обесценивается или его содержание слишком дорого.

Но во вторник Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка постановил, что расходы по содержанию Amadea не были "чрезмерными". Чтобы оценить, "чрезмерны ли расходы на техническое обслуживание Amadea, суд не должен смотреть исключительно на общую сумму расходов на техническое обслуживание в долларах, а должен главным образом рассмотреть, являются ли эти суммы больше, чем обычно, по сравнению с расходами на техническое обслуживание других аналогичные яхты", – написал судья в решении.

Правительство США не смогло доказать, что расходы соответствуют этому стандарту, постановил суд. Министерство юстиции имеет право обжаловать это решение.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность расширения финансовых санкций против России, а также включения в черные списки ее отечественного аналога SWIFT – системы передачи финансовых уведомлений (СПФБ) Банку России. Еврокомиссия уже направила соответствующие предложения странам-членам ЕС.

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