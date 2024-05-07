ЕС готовит отключение России от ее собственного аналога SWIFT: что известно

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность расширения объема финансовых санкций против России, а также включения в "черные списки" отечественного аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФП) Банку России. Еврокомиссия уже разослала предложения странам-членам ЕС.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Кроме того, в планах есть дополнительные санкции против транспортных компаний, которые находятся в собственности российских структур на более чем 25%, а также другие меры направленные на страны, которые по мнению ЕС поддерживают Москву, такие как Беларусь, Китай, ОАЭ и Турция.

Система передачи финансовых сообщений Банку России (СПФП), которая была задумана для обеспечения бесперебойности финансовых транзакций в случае отключения России от SWIFT, начала формироваться еще в 2014 году после аннексии Крыма. Первоначально запуск этой системы состоялся в 2016 году, и через два года президент России подписал закон, разрешающий привлекать к ней иностранных участников.

В феврале текущего года США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (NSPK), полностью контролируемой Центральным банком России, отвечающей за обслуживание и эмиссию карт "Мир". Вскоре большинство банков Армении, Кыргызстана и Казахстана перестали работать с ней.

В конце марта мобильное приложение Mir Pay было удалено из магазина приложений Google Play, а также Samsung информировала о прекращении поддержки карт "Мир" в Samsung Pay с 3 апреля. Кроме того, китайская платежная система UnionPay заблокировала возможность использования кобейджинговых карт "МИР-UnionPay" за пределами России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после Армении и Кыргызстана банки Казахстана отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Такова реакция из-за введенных США санкций против этой платежной системы.

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