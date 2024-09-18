В МВФ передумали ехать в Россию: как отреагировали в РФ

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение на неопределенный срок отложить свою миссию в Россию. В самой организации это объяснили технической неготовностью миссии к проведению консультаций.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина. Он утверждает, что его страна была готова к консультациям с МВФ.

"Руководство фонда уведомило российскую сторону и Совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций", – заявил Можин.

Ранее стало известно, что в МВФ планировали начать работу российской миссии в онлайн-формате 16 сентября. Продолжиться она должна визитом делегации МВФ в Москву – для встреч с российскими официальными лицами ради обсуждения "экономического развития и политики страны". Этот визит должен был пройти до 1 октября.

В связи этим Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с РФ. Можин заявил, что в Москве осведомлены, что многие европейские страны публично высказывались "о недопустимости проведения таких консультаций".

По словам Можина, подготовка к проведению консультаций, о которых идет речь, началась более года назад, инициатива исходила от сотрудников фонда. "Российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ. Такую готовность российская сторона вновь подтверждает", – сказал он.

В то же время, миссия МВФ 4 сентября начала переговоры с украинскими властями по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от МВФ пятый транш по программе Extended Fund Facility в $2,2 млрд. Это сделало Украину второй в списке крупнейших должников фонда – ее задолженность выросла до $13,85 млрд.

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