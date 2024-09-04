МВФ продолжает сотрудничество с Россией: отправляет первую за время войны миссию

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала полномасштабной войны в Украине отправит миссию в Россию. Миссия приступит к работе в онлайн-формате 16 сентября и продолжится визитом делегации МВФ в Москву для встреч с российскими официальными лицами (до 1 октября). При этом в Украине решение МВФ уже резко раскритиковали.

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Об отправке миссии сообщает Reuters. Отмечается: МВФ стал первой крупной международной финансовой организацией, которая отправит свою официальную миссию в Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Впрочем, о намерении Фонда каким-либо образом профинансировать Россию не упоминается. Соответственно, миссия может носить какой-либо другой характер и иметь цели, отличные от намерения помогать агрессору. Что, тем не менее, не делает сам факт ее проведения менее скандальным.

"В последний раз ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID. С начала войны в Украине ни одной миссии МВФ в Россию не было. ... Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ ... однако это оказалось сложным из-за сопротивления некоторых членов – таких как Китай и Индия", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: с 1 ноября представителем России в МВФ будет бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Которая:

является близкой соратницей председателя центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной;

с апреля 2022 года находится под санкциями – как председатель совета директоров банка "Открытие", которым раньше владел центробанк РФ.

"Банк был продан государственному кредитору ВТБ в 2022 году. С тех пор Юдаева покинула "Открытие". В МВФ заявил, что проверяет информацию о выдвижении Юдаевой", – говорится в материале.

В Украине раскритиковали МВФ

В свою очередь, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов выступил с резкой критикой будущей миссии МВФ в России. По его словам, таким образом фонд уничтожил свою репутацию.

"Следующим представителем России в МВФ будет российская банкирша под американскими санкциями. Для МВФ санкции США не действуют. Какое право есть у МВФ говорит кому-то что-то после этого? Это полное уничтожение репутации", – высказал мнение он.

При этом Милованов напомнил: именно МВФ настаивает, что не конфисковать российские активы за границей нельзя. Предположив, что "для этих людей этика, права человека, мораль – это пустое слово". А деньги – "на первом месте".

"Это будет первая миссия начала войны. Ранее такие миссии не посылали из-за вторжения России в Украину. Я так понимаю, что МВФ решил, что это вторжение закончилось и можно возвращаться к нормальным отношениям", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

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