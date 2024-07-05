Украина поднялась в рейтинге крупнейших должников мира: уступаем только одной стране

Украина оказалась на втором месте среди крупнейших должников Международного валютного фонда (МВФ). После того, как организация выделила пятый транш по программе Extended Fund Facility, задолженность Украины выросла до 13,85 млрд долларов.

Видео дня

Согласно данным на сайте фонда, по этому показателю мы уступаем лишь Аргентине, которая уже много лет возглавляет список получателей кредитов МВФ. Тройку лидеров замыкает Египет.

В целом фонд одолжил средства 94 странам мира, но долг первых трех составляет почти половину (46%) всех кредитов, которые до сих пор не вернули МВФ. Совокупная стоимость заемных средств на 4 июля 2024 года оценивается в $150,44 млрд. В десятку крупнейших должников МВФ входят:

Аргентина – $40,94 млрд; Украина – $13,85 млрд; Египет – $13,59 млрд; Эквадор – $8,55 млрд; Пакистан – $8,37 млрд; Ангола – $3,95 млрд; Колумбия – $3,71 млрд; Кения – $3,39 млрд; Гана – $3,05 млрд; Кот-д'Ивуар – $3,04 млрд.

Вторым по величине в мире должником Украина стала после того, как получила пятый транш в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). МВФ перевел на счет правительства $2,2 млрд.

Общий объем программы составляет $16 млрд. долларов. Предоставленная фондом сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий и зарплат медиков и учителей.

"Для получения (этих денег. – Ред.) Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы. Впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", – отметили в Международном валютном фонде.

Для продолжения помощи Украина должна соблюдать недавно обновленный Меморандум о сотрудничестве с МВФ: добавлены новые важные маяки в виде реформы таможни и отмена "правок Лозового". В настоящее время выполнено 23 из 37 маяков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейского Союза очередной транш безусловной макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility. В Государственный бюджет Украины поступило 1,9 млрд. евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!