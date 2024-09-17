МВФ захотел развивать экономику России: план фонда по РФ вызвал волну возмущения в ЕС

В Европе выразили недовольство планом Международного валютного фонда (МВФ) впервые с начала полномасштабной войны отправить в Россиюсвоих представителей – ради обсуждения "экономического развития и политики страны. С критикой этого плана выступили уже 9 государств – в частности, Франция, Бельгия и Польша.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

в группу протестующих также входят страны Балтии и Северной Европы;

там считают, что действия МВФ могут привести к "нормализации отношений с Москвой".

"Государство-агрессор, которое грубо нарушает международные нормы и соглашения, не должно получать выгоды, предлагаемые международными институтами", – сказал представитель Эстонии в совете директоров МВФ Мадис Мюллер.

При этом, подчеркивают авторы материала, представители указанных стран уже выразили свое недовольство напрямую фонду. В частности, они направили письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, в котором сообщили об обеспокоенности процессом, "который, по их словам, рискует привести к нормализации отношений с Москвой".

Напомним: в самом МВФ планировалось начать работу российской миссии в онлайн-формате 16 сентября. Продолжиться она должна визитом делегации МВФ в Москву – для встреч с российскими официальными лицами ради обсуждения "экономического развития и политики страны". Этот визит должен пройти до 1 октября.. Этот визит должен пройти до 1 октября.

Таким образом, МВФ стал первой крупной международной финансовой организацией, которая отправит свою официальную миссию в Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Впрочем, о намерении Фонда каким-либо образом профинансировать Россию не упоминалось. Соответственно, миссия может носить какой-либо другой характер и иметь цели, отличные от намерения помогать агрессору. Что тем не менее не делает сам факт ее проведения менее скандальным.

В то же время, по данным Reuters, с 1 ноября представителем России в МВФ будет бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Которая:

является близкой соратницей председателя центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной;

с апреля 2022 года находится под санкциями – как председатель совета директоров банка "Открытие", которым раньше владел центробанк РФ.

"Банк был продан государственному кредитору ВТБ в 2022 году. С тех пор Юдаева оставила "Открытие". В МВФ заявили, что проверяет информацию о выдвижении Юдаевой", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правительство Украины и МВФ согласовали выделение нового макрофинансового транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF. Для этого Украина должна выполнить ряд условий, в частности провести аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и возобновить наблюдательный совет "Укрэнерго".

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