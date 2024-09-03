МВФ начинает пятую миссию по пересмотру программы EFF: сколько денег может получить Украина осенью

Международный валютный фонд начинает миссию для пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

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Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что начало работы миссии было обсуждено в ходе беседы с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Поблагодарил господина Каммеру и всю команду Фонда за последовательную работу над состоявшимся этим летом четвертым пересмотром программы. Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", – отметил Шмыгаль.

В разговоре также сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

"Ценим непоколебимую поддержку МВФ в трудные для нашего государства времена. Продолжаем работать ради общей цели - сильной и успешной Украины", – резюмировал глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) принял прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены, что избежать повышения налогов не удастся, поскольку страна должна стать более самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

Также стало известно, что МВФ в новом меморандуме с Украиной получил гарантии, что Кабмин готов пересмотреть налоговую политику. Кроме того, правительство взяло на себя обязательство сокращать расходы, говорится в материале OBOZ.UA.

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