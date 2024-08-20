В мире обвалились цены на ключевой продукт: какая причина

На мировых рынках цены на сахар-сырец упали до самого низкого уровня почти за 2 года. Причина – высокие темпы переработки сахарного тростника в Бразилии, которое может привести к росту предложения продукта на рынке.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: производство сахара в Бразилии в январе-июле вышло на показатели, опережающие темпы прошлого года. Хотя, признается, во второй половине месяца производительность и снизилась.

Аналитики подчеркивают: утром 20 августа стоимость необработанного сахара на Нью-Йоркской бирже упала на 2,6% – до 17,56 центов за фунт. В то же время, стоимость белого сахара на бирже в Лондоне снизилась на 2%.

Впрочем, говорится в материале, есть и те, кто настроен скептически по отношению к происходящему. Так, по словам управляющего директора международной компании, помогающей инвесторам и трейдерам совершать сделки с разными финансовыми инструментами Paragon Global Markets, участники рынка недооценивают возможного негативного влияния на бразильский урожай плохой погоды.

"Учитывая, что повышается температура и не ожидается сильных дождей, я должен спросить, не игнорируются ли потенциальные опасности", – сказал он.

В Украине обвалились цены на сахар

В то же время, украинские производители значительно снизили цены на сахар. Причина – трудности с экспортом.

Как рассказали во Всеукраинском аграрном совете, в течение августа Украина экспортировала лишь 3-4 тыс. тонн сахара. Что является критически малым показателем по сравнению со 100 тыс. тонн, экспортированными 2 месяца назад.

При этом подчеркивается: в дальнейшем можно ожидать увеличения запасов сахара в Украине. Ведь внутреннее производство вырастет, а на фоне закрытого экспорта в Европу "украинским производителям нужно искать новые рынки сбыта".

"Однако в новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, к январю 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в новом сезоне цены будут низкими", – рассказали в совете.

Сама же проблема с экспортом сахара возникла после того, как в начале июля ЕС вернул пошлины на импорт ряда украинских продуктов, используя механизм "экстренного торможения". Решение касалось сахара и яиц, экспорт которых из Украины в ЕС уже превысил установленные квоты.

Сам же механизм "экстренного торможения" предусматривает автоматическое возвращение пошлин на ряд товаров, в т. ч. перечисленные выше. Мера применяется, как только объемы экспорта такой продукции из Украины в ЕС достигают среднегодового объема, зафиксированного с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократится. В то же время сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!