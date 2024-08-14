В Украине обвалились цены на ключевой продукт: какая причина

Украинские производители значительно снизили цены на сахар – до 26,5 – 27,5 грн/кг. Причина – трудности с экспортом. Таким образом, не исключено, что в супермаркетах этот продукт также начнет дешеветь.

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О сложившейся ситуации сообщили во Всеукраинском аграрном совете. Там отметили: в течение августа Украина экспортировала лишь 3-4 тыс. тонн сахара, что является критически малым показателем по сравнению со 100 тыс. тонн, экспортированными 2 месяца назад.

При этом подчеркивается: в дальнейшем можно ожидать увеличения запасов сахара в Украине. Ведь внутреннее производство вырастет, а на фоне закрытого экспорта в Европу, "украинским производителям нужно искать новые рынки сбыта".

"Однако в новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, к январю 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в новом сезоне цены будут низкими", – рассказали в совете.

Почему экспорт сахара в Европу закрыт

Сама же проблема с экспортом сахара возникла после того, как в начале июля ЕС вернул пошлины на импорт ряда украинских продуктов, используя механизм "экстренного торможения". Решение касалось сахара и яиц, экспорт которых из Украины в ЕС уже превысил установленные квоты.

Сам же механизм "экстренного торможения" предусматривает автоматическое возвращение пошлин на ряд товаров, в т.ч. перечисленные выше. Мера применяется, как только объемы экспорта такой продукции из Украины в ЕС достигают среднегодового объема, зафиксированного с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

Сколько стоит сахар в супермаркетах

В то же время, пока крупные сети украинских супермаркетов повышают стоимость сахара. Так, согласно мониторингу "Минфина", 14 августа они продают его в среднем по 36,52 грн/кг, что более чем на 1 грн превышают среднюю цену июля.

В целом же, в торговых сетях стоимость продукта выставили на уровне 34,89-41,4 грн/кг. В частности:

Auchan – 34,9 грн/кг;

Novus – 34,89 грн/кг;

Metro – 34,9 грн/кг;

Megamarket – 41,4 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократиться. В то же время, сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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