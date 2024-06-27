ЕС возобновит пошлины на украинские продукты – Financial Times

В Евросоюзе хотят восстановить пошлины на импорт ряда украинских продуктов – используя механизм "экстренного тормоза". Таким образом там хотят успокоить фермеров блока, считающих, что украинские товары вытесняют их продукцию с рынка. Ожидается, что пошлины будут восстановлены уже 28 июня.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что решение касается:

сахара;

яиц.

Аналитики напомнили: ЕС согласился отменить все тарифы и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года. Сделано это было, чтобы:

повысить доходы Киева;

помочь поставкам достичь потребителей в развивающихся странах.

Тем не менее, отмечается, уже через несколько месяцев фермеры Польши, Венгрии, Словакии и других соседних стран пожаловались, что избыток украинского импорта вытесняет их с рынка. После чего эти страны в одностороннем порядке наложили эмбарго на многие товары, разрешив их ввоз только для дальнейшего транзита, что является нарушением законодательства ЕС.

Однако несмотря на это, страны-члены ЕС в начале 2024 года продлили режим свободной торговли для Украины до 2025-го. Но при этом ввели ограничения – чтобы успокоить фермеров. Так,в случае, если объем ввозимой продукции превысит средний показатель в 2022 и 2023 годах, блок имеет право вводить пошлины на украинские:

птицу;

яйца;

сахар;

овес;

кукурузу;

мед;

крупы (ядра зерновых).

В связи с этим, на прошлой неделе были восстановлены пошлины за тонну украинского овса, которые будут действовать до июня 2025 года – поскольку объем ввоза этой культуры достиг предельного уровне. Яйца и сахар также достигли предельного уровня, а потому ожидается, что пошлины вернут и на них.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Украина продала за границу 108 тыс. тонн сахара, что стало новым историческим рекордом. При этом 65% украинского сахара вывезли именно в Евросоюз.

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