В Украине существенно переписали цены на популярный продукт: скоро перестанут продавать

В Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократиться. В то же время, сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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Об этом сообщил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: снижение же цен на популярную летнюю ягоду можно связать с двумя факторами. В частности:

большим предложением на рынке;

ввозом импортной продукции.

"У нас сейчас чрезвычайно большое предложение. Сезон арбуза заканчивается – и по погоде это уже видно и по предложениям. Еще дней, наверное, 10-15 – и арбузов на рынке будет гораздо меньше. У нас еще есть импорт. Поэтому имеем такую ​​картину, что на 35% цена на арбуз упала (по отношению к прошлому году)", – говорится в сообщении.

Сколько арбузы стоят в супермаркетах

В супермаркетах же 13 августа, согласно мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 11,87 грн/кг. Что почти на 2 грн дешевле, чем было в начале месяца – в т.ч., за счет проводимых акций.

В целом же, в отдельных же сетях цены колеблются от 10,3 до до 13,39 грн/кг. В частности:

Metro – 10,3 грн/кг;

ЕКОмаркет – 10,9 грн/кг;

Megamarket – 12,9 грн/кг;

Novus – 13,39 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сезоне 2024/25 гг. в Украине не будет дешевых яблок. Причина – заметное сокращение урожая в странах ЕС.

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