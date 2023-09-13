В Украине подорожала практически вся еда: на что цены выросли больше всего

В Украине ощутимо выросли цены практически на всю еду. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца – сразу на 35,4%.

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Об этом сообщает Госстат. Впрочем, согласно его данным, рост цен на продукты питания в Украине замедлился:

в июле он составлял 12,8%;

в июне – 16,1%;

в мае – 19,7%;

в апреле – 21,7%;

в марте – 26,5%;

в феврале – 31,5%;

в январе – 32,8%.

Как подорожала еда

Больше всего цены выросли на яйца, которые подорожали сразу на 35,4%. Также значительно прибавили в стоимости мясо и мясопродукты – 20,2%.

Сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Это:

фрукты – 14,3%;

рыба и продукты из рыбы – 13,7%;

сыр и творог – 11,9%;

молоко, масло – 10,8%.

Хлеб подорожал на 9,6%. Сахар – на 5,5%.

Меньше всего выросла стоимость макаронных изделий. Они подорожали на 3,7%.

На что цены снизились

Впрочем, некоторые позиции подешевели. Таких сразу три:

овощи утратили в стоимости 25,7%;

подсолнечное масло – 6,4%;

хлебопродукты – 0,4%.

Что будет с ценами на овощи осенью

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на ряд овощей:

капусту;

картофель;

морковь;

лук;

свеклу.

А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.

Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.

В целом же, констатирует он, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут летние".

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальные же цены на продовольствие в целом снижаются, но ряд ключевых продуктов стремительно дорожает. В частности, в августе стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума, а сахар подорожал на 1,3% по сравнению с июлем.

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