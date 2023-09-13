В Украине подорожала практически вся еда: на что цены выросли больше всего
В Украине ощутимо выросли цены практически на всю еду. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца – сразу на 35,4%.
Об этом сообщает Госстат. Впрочем, согласно его данным, рост цен на продукты питания в Украине замедлился:
- в июле он составлял 12,8%;
- в июне – 16,1%;
- в мае – 19,7%;
- в апреле – 21,7%;
- в марте – 26,5%;
- в феврале – 31,5%;
- в январе – 32,8%.
Как подорожала еда
Больше всего цены выросли на яйца, которые подорожали сразу на 35,4%. Также значительно прибавили в стоимости мясо и мясопродукты – 20,2%.
Сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Это:
- фрукты – 14,3%;
- рыба и продукты из рыбы – 13,7%;
- сыр и творог – 11,9%;
- молоко, масло – 10,8%.
Хлеб подорожал на 9,6%. Сахар – на 5,5%.
Меньше всего выросла стоимость макаронных изделий. Они подорожали на 3,7%.
На что цены снизились
Впрочем, некоторые позиции подешевели. Таких сразу три:
- овощи утратили в стоимости 25,7%;
- подсолнечное масло – 6,4%;
- хлебопродукты – 0,4%.
Что будет с ценами на овощи осенью
Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на ряд овощей:
- капусту;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- свеклу.
А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.
Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.
В целом же, констатирует он, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут летние".
Как сообщал OBOZREVATEL, глобальные же цены на продовольствие в целом снижаются, но ряд ключевых продуктов стремительно дорожает. В частности, в августе стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума, а сахар подорожал на 1,3% по сравнению с июлем.
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