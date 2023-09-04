Эрдоган не смог договориться с Путиным о возобновлении зерновой сделки: детали

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет готова реанимировать зерновое соглашение только при выполнении своих условий. При этом он выразил мнение, что остановка соглашения "сильно на рынке не сказалась".

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Свое заявление Путин сделал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он также пожаловался, что Россию якобы вынудили выйти из договоренности.

"Нас просто заставили выйти из "зернового соглашения". ... [Но] Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал Путин.

При этом он отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок как российского зерна, так и удобрений на европейские рынки.

Помимо этого Путин сообщил, что РФ рассматривает возможность создания альтернативы Черноморской зерновой инициативе – путем заключения соответствующих соглашений с Турцией и Катаром. Впрочем, признался он, даже если эти договоренности будут заключены, заменой Инициативе они не станут.

Ранее же министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По результатам встречи он заявил, что ООН приготовила РФ новое предложение о зерновой сделке, которая может восстановить морской экспорт зерна из Украины. Среди прочего предлагают снять санкции с "дочки" российского банка.

"Благодаря интенсивным усилиям и вкладу нашей страны ООН подготовила новый пакет предложений. Мы думаем, что это станет подходящей базой для возрождения инициативы. Важнейшими элементами пакета является включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе", – сказал турецкий министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

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