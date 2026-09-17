В "Лесах Украины" нашли системные нарушения: аудит выявил подрядчиков-призраков, которые отчитывались о "миллионах деревьев"

Государственная аудиторская служба завершила масштабные контрольные мероприятия в ГП "Леса Украины" и заявила о системных проблемах в работе государственного предприятия. В частности, в 2025 году оно заключило договоры на лесохозяйственные работы примерно на 10 млрд грн, однако во время проверок аудиторы не смогли найти часть подрядчиков по местам их регистрации. Отдельные компании при этом, не имея достаточного количества официально оформленных работников, отчитывались о высадке миллионов деревьев и заготовке древесины.

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О результатах проверок сообщила Государственная аудиторская служба. По словам ее главы Аллы Басалаевой, массовое переведение лесохозяйственных работ на частный аутсорсинг стало одной из крупнейших проблем, выявленных во время контрольных мероприятий.

Так, в 2025 году "Леса Украины" заключили с частными исполнителями договоры примерно на 10 млрд грн. Именно часть таких контрактов привлекла внимание аудиторов.

Во время проверок по отдельным адресам регистрации подрядчиков фактически никого не оказалось. В то же время предприятия отчитывались о масштабных объемах выполненных работ – в частности, о высадке деревьев и заготовке десятков тысяч кубометров древесины.

OBOZ.UA уже сообщал, как "Леса Украины" раздают сотни миллионов гривен недавно созданным ФЛП и семейным подрядчикам. Ряд связанных между собой предприятий выигрывает крупные тендеры на лесозаготовку, уборку или транспортные услуги.

Аудит выявил системную проблему

В ведомстве считают, что выявленные недостатки могут быть характерны не только для "Лесов Украины". Как объяснила Басалаева, нормативно-правовая база едина для всех лесопользователей. Поэтому результаты проверки государственного предприятия, по ее словам, дают основания проверить и других субъектов, работающих в этой сфере.

Особое внимание планируют уделить предприятиям, находящимся под контролем местных властей. По предварительным подсчетам Государственной аудиторской службы, областным коммунальным агролесохозяйственным предприятиям подчинено около 20% лесов Украины. Теперь ведомство планирует провести аудиты и ревизии таких предприятий на местном уровне.

Проверят, куда идут деньги от леса

Цель будущих проверок – не только выявить возможные нарушения при выполнении лесохозяйственных работ. Государственная аудиторская служба также хочет проверить, полностью ли поступают в местные бюджеты средства от использования лесных ресурсов.

"Главная цель мероприятий – сделать невозможным использование теневых схем на местах, обеспечить сохранение лесного фонда и убедиться, что средства (дивиденды) от использования лесных ресурсов в полном объеме поступают в соответствующие бюджеты громад", – отметила Басалаева. По ее словам, нарушения в этой сфере не останутся без реагирования и ответственности.

Проблемы в "Лесах Украины" – не новая история

Ранее суд отправил под стражу уже бывшего руководителя "Лесов Украины" Юрия Болоховца по подозрению в незаконном обогащении более чем на 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец, которого активисты неоднократно обвиняли в коррупции, всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах.

Также экс-директор филиала "Леса Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличные на сотни тысяч долларов.

Но и без этого руководители региональных офисов предприятия "Леса Украины", как и сам гендиректор компании, получали одни из самых высоких зарплат в Украине. Только за прошлый год некоторые руководители филиалов указали зарплату в размере более 10 млн грн. А Болоховец за 2025 год задекларировал зарплату в размере 513,1 тыс. грн в месяц "чистыми".

В мае Минэкономики объявило о перезагрузке "Лесов Украины": Игорь Зубович стал операционным директором и председателем комиссии по преобразованию предприятия в акционерное общество. С 1 июля он должен был исполнять обязанности гендиректора.

Однако уже в сентябре 2026 года ГП "Леса Украины" снова привлекло внимание журналистов-расследователей. На этот раз госпредприятие оказалось в центре истории с биржевой торговлей древесиной, где на средствах покупателей якобы зарабатывают сотни миллионов гривен. Параллельно СМИ пишут о вероятном кадровом конфликте: якобы бывший руководитель ГП Юрий Болоховец сохраняет свое влияние, несмотря на смену руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, к которым, по данным следствия, причастны работники лесной отрасли, чиновники и предприниматели. Ущерб государству предварительно оценивают в более чем 248,6 млн грн, а количество незаконно срубленных деревьев превысило 13 тысяч.

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