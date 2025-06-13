Экс-директор филии "Леса Украины" погорел на незаконном обогащении: у него дома нашли наличку на сотни тысяч долларов

Бывшему директору филиала госпредприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 44,3 млн грн. Во время обысков дома у фигуранта, среди прочего, обнаружили внушительные запасы наличных – 650 200 долл., 481 625 евро и 500 000 грн.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Отмечается, что речь идет об экс-руководителе "Костопольского лесного хозяйства" в Ривненской области.

"Подозреваемый в течение 2022-2023 годов приобрел активы, превышающие его законные доходы на общую сумму 44,3 млн грн. Также в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2023 год внесены заведомо недостоверные сведения на 46,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-чиновник пытался легализовать нажитое. Он, в частности, предоставлял документы о якобы передаче ему средств "на ответственное хранение" третьим лицом.

Впрочем, следствие установило, что этот человек еще в 2022 года выехал из Украины, а к тому же не имеет подтвержденных доходов. Более того, не обнаружилось и связей этого лица с подозреваемым.

Также в 2022 году "лесной" чиновник купил новый автомобиль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic. Стоимость такой машины – 4,7 млн ​​грн. Скрыть покупку он пытался с помощью фиктивного договора дарения, поскольку его доходы и доходы семьи были недостаточными для приобретения такой машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в марте прошли обыски в филиале государственного предприятия "Леса Украины". Они могли быть связаны с предыдущими обысками у главы этого ГП Юрия Болоховца, которого подозревали в незаконном обогащении.

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