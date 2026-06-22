Должны были защищать леса, но наживались на их уничтожении: в Украине раскрыли масштабную схему экоцида

В Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, к которым, по данным следствия, причастны работники лесной отрасли, чиновники и предприниматели. Всего правоохранительные органы сообщили о подозрении 29 лицам. Ущерб государству предварительно оценивается в более чем 248,6 млн грн, а количество незаконно срубленных деревьев превысило 13 тысяч.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, среди фигурантов дел:

бывшие и действующие работники лесного хозяйства, в частности представители надлесничеств ГП "Леса Украины" , главные лесничие, лесные мастера и руководители агролесохозяйственных предприятий;

, главные лесничие, лесные мастера и руководители агролесохозяйственных предприятий; должностные лица Госгеокадастра;

глава одной из территориальных громад;

предприниматели и другие участники организованных групп.

По данным следствия, речь идет не об отдельных нарушениях, а о системных схемах, связанных с незаконными вырубками на территориях природно-заповедного фонда, заказников и региональных ландшафтных парков. Фигуранты также подделывали документы и лесорубные билеты, оформляли вырубку под видом санитарных мероприятий, незаконно реализовывали и легализовывали древесину, а также отчуждали земли лесного фонда.

"Речь идет о десятках, сотнях, а иногда – тысячах незаконно срубленных деревьев. Часть из них – особо ценные породы, на восстановление которых требуются столетия. Это не просто убытки для государства, а непоправимый ущерб для природных популяций, экосистем и будущих поколений. Каждый, кто наживается на экоциде собственной страны и совершает системные преступления, получит системный ответ", – заявил Кравченко.

Готовили к экспорту 10 тысяч незаконно срубленных дубов

Одной из самых масштабных схем правоохранители называют легализацию древесины ценных пород через фиктивные записи в государственной электронной системе учета. По информации Офиса генпрокурора, организаторы пытались "отмыть" около 19 тыс. кубометров леса.

Только в этом эпизоде речь идет ориентировочно о 10 тыс. незаконно срубленных дубов. Их планировали экспортировать за границу под видом легально заготовленной древесины.

Следствие установило, что схема действовала во время полномасштабной войны, в 2022-2025 годах, и охватывала более 100 субъектов хозяйствования, среди которых были и крупные украинские экспортеры. Общая сумма операций превысила 147 млн грн. По этому делу подозрения уже предъявлены шестерым участникам организованной группы.

По словам Кравченко, во всех раскрытых эпизодах речь идет об огромном количестве незаконно срубленных деревьев. Часть из них относится к особо ценным породам, восстановление которых требует десятилетий или даже столетий. В настоящее время продолжается дальнейшее расследование всех установленных эпизодов и причастных лиц.

Не первый скандал с лесами

Нынешнее разоблачение стало одним из крупнейших за последние годы, однако правоохранительные органы регулярно сообщают о схемах в лесной отрасли. Только в начале 2026 года прокуроры заявляли о незаконных рубках в заповедниках и лесах, из-за которых государству был нанесен ущерб почти на 95 млн грн. Среди фигурантов тогда также были бывшие и действующие должностные лица лесного хозяйства.

Отдельно правоохранители расследовали деятельность организованной группы должностных лиц филиала ГП "Леса Украины" на Житомирщине, которых подозревают в незаконной продаже товарной древесины. По версии следствия, участники схемы реализовывали лесопродукцию в обход установленных процедур и зарабатывали на государственном ресурсе.

Еще один эпизод касался сотрудника Краматорского лесничества, которого ГБР подозревает в продаже "разрешений" на незаконную вырубку деревьев. По данным следствия, чиновник фактически организовал коррупционный механизм для нелегальной заготовки древесины.

По данным правоохранительных органов, эти преступления – не просто проблема на местах. Проблемы неоднократно выявлялись в самой структуре "Лесов Украины". В частности, ранее суд помещал под стражу руководителя госпредприятия Юрия Болоховца по подозрению в незаконном обогащении на сумму свыше 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах. Однако Болоховец внес залог и вышел из-под ареста. К тому же экс-директор филиала "Лесов Украины" тоже попался на незаконном обогащении. У него дома нашли наличные на сотни тысяч долларов.

В целом лесная реформа в Украине, которую представляли как исторический прорыв, уже точно может быть признана провальной. Вместо детинизации, перехода к европейской модели и ликвидации местных "князьков" страна получила ликвидацию 158 лесхозов, уничтожение юридической самостоятельности регионов, перераспределение налоговых поступлений от общин к центру и систему, в которой контроль, хозяйствование и кадровая политика сконцентрировались в одних руках – руках чиновника, возглавившего госпредприятие и вообще считающегося автором "реформ".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем чиновники ГП "Леса Украины" выписали себе миллионные премии. Оказалось, что директору департамента там платят больше, чем скандальному гендиректору "Укрпочты".

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