Вокруг руководства 'Лесов Украины' всплыла схема с использованием чужих денег: о чем узнали медиа

ГП "Леса Украины" вновь привлекло пристальное внимание журналистов-расследователей. На этот раз госпредприятие оказалось в центре истории с биржевой торговлей древесиной, где на средствах покупателей якобы зарабатывают сотни миллионов гривен. Параллельно медиа пишут о вероятном кадровом конфликте: якобы бывший руководитель ГП Юрий Болоховец сохраняет свое влияние, несмотря на смену руководства.

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Как пишет "Коротко.Про", биржевая схема могла активно действовать в 2025 году. Ее суть, по данным расследователей, довольно проста:

бизнес, который хочет купить древесину через биржевые торги, вносит гарантийный взнос;

деньги должны обеспечивать участие в торгах, но, согласно приведенным данным, биржа и связанная с ней структура размещают их на депозитах и зарабатывают на процентах;

покупателям этот доход просто не возвращают.

"Согласно данным финансовой отчетности, в 2025 году "Украинская энергетическая биржа" выплатила своему конечному кипрскому бенефициару Алексею Дубовскому 388 млн грн дивидендов. Отдельно 266,7 млн грн составили процентные доходы от гарантийных взносов покупателей. Механизм выглядит так: средства, которые бизнес вносит в качестве гарантии для участия в торгах, биржевики самовольно размещают на банковских депозитах и получают проценты, но владельцу этих денег их не выплачивают. Отдельно для работы с гарантийными взносами используется ООО "Украинский клиринговый дом", для которого была получена специальная лицензия от НКЦПФР. Учредителем ООО УКД является Дубовский через кипрскую компанию "ЭНЕКССОЛ ЛТД" (ENEXSOL LTD), которая также ему принадлежит", – утверждается в материале.

По данным журналистов, таким образом за 2025 год компания ООО "Украинский клиринговый дом" могла получить 67,7 млн грн процентного дохода от депозитов, а от основной деятельности – лишь 320 тыс. грн. То есть, если расчеты верны, 97% ее доходов могло приходиться именно на проценты от размещения средств покупателей древесины, "которые постоянно сталкиваются с нехваткой денег и убытками на фоне вооруженной агрессии РФ".

"На этом фоне во время Конгрессовых слушаний по реформированию лесного хозяйства в Прикарпатье прозвучали обвинения в возможных биржевых махинациях на рынке древесины. Речь шла, в частности, о продаже некачественного материала для ВСУ под видом качественного, проблемах с реализацией дров населению и операциях с несуществующим товаром на биржах, – пишет издание.

Кроме владельца "Украинской энергетической биржи" Дубовского, среди лиц, которые могут быть связаны с функционированием этой системы, называют бывшего члена НКЦПФР времен президентства Виктора Януковича, а также действующего члена НКЦПФР Арсена Ильина. Сам Дубовский, по данным медиа, якобы покинул Украину в мае 2022 года и сейчас может проживать на Кипре.

"При этом "биржевые игры" проводятся на фоне борьбы за контроль над "Лесами Украины". В апреле президент Владимир Зеленский заявил о "неурегулированности критических проблем" в сфере и необходимости новых кадровых подходов. После этого правительство попыталось обновить руководство предприятия. В июле, однако, Юрий Болоховец и глава Госагентства лесных ресурсов Виктор Смаль, по имеющейся информации, пытались добиться смены нынешнего руководителя "Лесов Украины" Игоря Зубовича и возвращения Болоховца на должность руководителя предприятия, – утверждают авторы материала.

Они также отмечают, что Болоховца якобы "связывают особые отношения" с бывшей премьер-министром Юлией Свириденко. "Перед ее отставкой представительницей государства в наблюдательном совете "Лесов Украины" стала Ирина Грузинская из BRDO. Она одновременно является членом общественного совета ГАЛРУ и многолетней соратницей Болоховца в вопросах лесной реформы, – отмечает издание.

К Болоховцу, напомним, ранее возникали вопросы со стороны правоохранительных органов. НАБУ, в частности, расследует производство по факту возможного незаконного обогащения. В марте Апелляционная палата ВАКС отменила его подозрение, признав недопустимыми доказательства, полученные в рамках соответствующих процессуальных действий. Само уголовное производство при этом не закрыто.

При этом в регионах указывают и на другие проблемы в управлении ГП "Леса Украины", которые напрямую не связаны с кадровой борьбой. Так, начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что после реформы количество работников лесного хозяйства на Житомирщинесократилось с 5,5 тысячи до примерно 2 тысяч.

При этом за семь месяцев 2026 года предприятия "Лесов Украины" уплатили в сводный бюджет области 171 млн грн, тогда как "Житомироблагролес", работающий на вдвое меньшей площади, – почти 365 млн грн. По словам Бунечко, более 60% мощностей деревообрабатывающих предприятий области простаивают, а импорт деловой древесины с 2022 года вырос в 14 раз – с 50 до 700 тысяч тонн в год.

"В результате вопросы к реформе "Лесов Украины" теперь касаются сразу нескольких вещей: кто фактически контролирует госпредприятие, как продается его продукция и куда идут средства, которые бизнес вносит для участия в торгах", – подытожили в "Коротко.Про".