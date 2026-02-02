В Киеве резко переписали стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве существенно подорожали квартиры. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке выросла сразу на 18,67%, или почти 12 000 грн, – со средних 63 637 до 75 517 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла еще больше. Удорожание составило ощутимые 22,32%, или почти 14 000 грн.

За месяц же цены увеличились на 6,42%. Это превышает 4 500 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 52 000 грн. Сразу 10,2% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Какие районы самые дешевые

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется в среднем от 48 278 до 115 289 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 67 011 грн – и за 1 кв. м в дорогом районе можно купить почти 2,5 кв. м в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 48 278 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Деснянский – 52 410 грн;

Дарницкий – 56 184 грн;

Днепровский – 68 929 грн;

Голосеевский – 72 645 грн;

Соломенский – 82 168 грн;

Шевченковский – 82 723 грн;

Оболонский – 90 288 грн;

Подольский – 99 299 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 115 289 грн.

Украинцы планируют массово покупать жилье, но оно будет дорогим

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны в Украине ожидается существенное подорожание недвижимости. По его словам, дело в том, что рост цен на квартиры и дома является непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

Впрочем, отметил он, спрос на жилье также будет расти. Как объяснил эксперт, потребность украинцев в жилье увеличится из-за ряда факторов. В частности:

Возвращения из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановления страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Вместе с тем, констатирует эксперт, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли новую жилищную реформу – отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

