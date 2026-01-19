Украинцы планируют массово покупать жилье, но оно будет дорогим: когда цены на квартиры пойдут вверх

В Украине ожидается существенное подорожание недвижимости после войны. Дело в том, объясняют в экспертной среде, что рост цен на квартиры и дома является непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия. Впрочем, подчеркивается, спрос на жилье также будет расти.

Об этом OBOZ.UA рассказал член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук. Он отметил: потребность украинцев в жилье увеличится из-за ряда факторов. В частности:

Возвращения из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановления страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Вместе с тем, констатирует эксперт, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

В то же время, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, уже сейчас каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес же, подчеркивается, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.

Вместе с тем, отмечается, большинство респондентов хотят купить недвижимость для собственного проживания. И лишь каждый пятый – для сдачи в аренду.

На решение же о покупке недвижимости влияет ряд факторов. Самым важным для украинцев, по словам специалистов, являются наличие:

В пределах пешеходной доступности больниц и магазинов.

Автономного отопления.

в Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

