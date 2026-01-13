Нардепы переписали украинцам правила по жилью: будут ли сносить дома и кто получит "социальные квартиры"

В Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

Видео дня

Так, депутаты Верховной Рады 13 января приняли во втором чтении законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), который отменяет действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и меняет советские правила функционирования жилищной сферы. За это решение проголосовали в целом 250 народных депутатов. Однако, законопроект должен еще подписать спикер и президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно принятому документу, бесплатное жилье от государства получат четыре категории граждан, среди которых военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных, кто стоит в квартирных очередях, будет внедрено доступное и социальное жилье.

Доступное жилье – это квартиры, которые можно приобрести на льготных условиях: через льготные ипотеки, обновленные жилищно-строительные кооперативы, лизинг и другие механизмы. Социальное жилье – временное жилье на условиях социальной аренды.

Законом также изменены правила относительно служебного жилья, ведь его будут предоставлять временно только на время выполнения служебных обязанностей, его нельзя будет приватизировать, и после завершения трудовых отношений жилье нужно будет освободить. Исключение – люди, которые получили инвалидность во время службы.

Еще одним нововведением является аренда с правом выкупа. После 10 лет аренды жилье можно будет получить в собственность только один раз. Платежи за аренду будут поступать в специальный револьверный фонд, из которого будут строить новое социальное жилье. Под социальную аренду платежи не будут превышать 30% дохода семьи, а для наиболее уязвимых семей государственная компенсация может достигать 70%.

Владельцем социального жилья будут общины. Законопроект предусматривает двух операторов:

оператор социального жилья – муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп;

– муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп; оператор доступного жилья – бизнес, предлагающий аренду с выкупом или продажу.

Чтобы сделать жилье доступным, общины смогут выделять землю бесплатно, предоставлять дешевые кредиты или гарантии для их привлечения. "Сердцем" новой политики станет цифровизация, которая минимизирует коррупционные риски, ведь создается единая информационно-аналитическая система, которая:

оцифрует все квартирные очереди;

объединит данные обо всем жилом фонде (адреса, техническое состояние, тарифы);

(адреса, техническое состояние, тарифы); предоставит информацию о доступных программах, кредитных механизмах и операторах жилья.

Система позволит гражданам самостоятельно искать жилье, а их очередь и право на льготу будут зафиксированы и защищены. Также люди, которые стоят в очередях, смогут приобрести жилье на льготных условиях или арендовать его временно по социальной цене.

Стоимость социальной аренды не будет превышать 30% дохода семьи, а в некоторых случаях аренда может быть бесплатной. Для социальной аренды и аренды с правом выкупа жилье будет предоставляться из Фонда социального жилья, который будет пополняться за счет:

муниципального и государственного жилья;

новых зданий, финансируемых за счет платежей арендаторов.

Инвентаризация недостроенного жилья поможет определить, что можно достроить и адаптировать для нужд населения. Эксперты предупреждают о коррупционных рисках в строительстве нового жилья и управлении фондом.

В частности, устаревший жилой фонд нуждается в реновации. Комплексная реконструкция может включать:

укрепление конструкций;

замену коммуникаций;

термомодернизацию и утепление фасадов;

перепланировку квартир;

обустройство общественных пространств.

Важно, что любой снос зданий возможен только после согласования большинства владельцев и при наличии объективных оснований. В частности, также функционирует льготная ипотека – кредиты на покупку жилья с низкой ставкой или государственной субсидией – считается одним из самых эффективных инструментов для доступности жилья. Программы могут быть направлены на молодежь, ВПЛ и развитие деоккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ужгороде цены на аренду квартир за год выросли до 30%, а двухкомнатное жилье в среднем стоит более 30 тысяч гривен в месяц, что делает город самым дорогим в Украине для арендаторов. Покупка жилья дорожает медленнее, но однокомнатная квартира на вторичном рынке все равно обходится в среднем в 61,7 тысячи долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!