В ЕС заговорили о жестких санкциях против сотрудничающих с Россией банков: Reuters раскрыл подробности

Франция и Нидерланды требуют от Европейского Союза санкций против любых финансовых учреждений, помогающих российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии для производства оружия. Эта инициатива станет очередным шагом в усилиях удержать Россию от дальнейшей военной агрессии и обыгрывания санкций.

Об этом пишет Reuters. Суть инициативы состоит в том, чтобы положить конец финансированию российских военных действий через международные финансовые механизмы.

В частности, ЕС стремится предотвратить обход существующих санкций, которые были введены после вторжения России в Украину в 2022 году. Эти санкции, среди которых запрет на продажу товаров и технологий двойного назначения, цель удержать Россию от получения ресурсов для ведения войны.

Предварительным шагом в рамках этой стратегии станет включение в санкционный список финансовых учреждений, открыто или скрыто финансирующих военные действия России. За этими соглашениями будет следить Европейская комиссия, сотрудничая с американскими партнерами, чтобы сделать этот механизм еще более эффективным.

Ожидается, что эта инициатива будет иметь широкую поддержку в ЕС, однако возможны трудности из-за некоторых расхождений между странами-членами. Например, Венгрия может выступить против введения таких санкций, ведь у них есть определенные экономические и политические интересы, не соответствующие общеевропейской стратегии.

То же может сделать и Германия, предпочитающая не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила о наличии признаков того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против российского сжиженного природного газа (СПГ), что может повлиять на перевозку арктического топлива, что составляет около 13% импорта российского СПГ в ЕС. Эти меры свидетельствуют о растущем напряжении между Европой и Россией и намерении ЕС уменьшить свою зависимость от российских энергетических ресурсов.

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