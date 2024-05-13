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ЕС готовит санкции против российского газа: Bloomberg раскрыл подробности

Дарина Герцева
Рынки и компании
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ЕС готовит новые санкции против России

Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против российского сжиженного природного газа (СПГ), что может повлиять на перевозку арктического топлива, что составляет около 13% импорта российского СПГ в ЕС. Эти меры свидетельствуют о растущем напряжении между Европой и Россией и намерении ЕС уменьшить свою зависимость от российских энергетических ресурсов.

Об этом пишет Bloomberg. Известие о планах ЕС по применению санкций против российского СПГ, как сообщило агентство, имеет важные последствия для энергетического рынка и геополитической ситуации в регионе.

Эти санкции оказываются реакцией на последние события, разработанные для ограничения доходов России от экспорта газа без прямого влияния на европейскую энергетическую безопасность. В рамках 14-го пакета санкций ЕС рассматривает возможность запрета реэкспорта российского СПГ, составляющего стратегический шаг в контексте их политики отношений с Россией.

Это свидетельствует о растущей уверенности Европы в принятии конкретных мер против российских энергетических ресурсов в ответ на их дестабилизационное поведение. Отказ от перевалки СПГ в портах ЕС может оказать серьезное влияние на российского производителя ПАО "Новатек", специализирующегося на арктическом СПГ. Это может привести к остановкам в поставках, увеличению транспортных расходов и сокращению прибыли компании.

Также это создаст вызовы для логистики и транспорта, особенно для специализированных судов, обеспечивающих перевозку арктического топлива. В случае введения запрета на реэкспорт Европа может обратиться к альтернативным источникам поставок газа или развивать собственные производственные мощности для уменьшения зависимости от российского СПГ. Однако это может потребовать значительных инвестиций и времени.

Запрет реэкспорта может также повлиять на азиатских клиентов, зависящих от российского СПГ. Они могут столкнуться с сокращением объемов или повышением цен на газ из-за увеличения расходов на транспорт.

Европейские компании, включая немецкую государственную Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc и TotalEnergies SE, используют порты Зебрюгге и Монтуар для перевалки грузов из Ямала в соответствии с их контрактами, действующими до 2038 и 2041 годов. Это может открыть возможность объявления форс-мажора, если перевалка будет запрещена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе уже в ближайшие недели собираются принять решение о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Однако на самом деле речь идет не о конфискации непосредственно российских денег и даже не о конфискации доходов с них.

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