В ЕС не хотят импорта из Украины: СМИ узнали, по какому товару готовится удар

Европейская комиссия может резко сократить квоты на импорт украинского сахара. Такое решение может быть принято в ответ на жалобы европейских производителей на обвал цен на эту продукцию, вызванную поставками из Украины.

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Ссылаясь на собственные источники, Reuters сообщает, что во время встречи с лидерами французских фермерских профсоюзов и представителями промышленности на Парижском фермерском шоу в конце февраля еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил о возможности сократить импорт украинского сахара. Он не указал, насколько сильно сократятся поставки, но намекнул, что импорт будет значительно ниже текущего уровня.

Кроме того, Хансен добавил, что подробнее рассмотрит и другой импорт из Украины – в частности, поставки зерна, но детали он не сообщил. Тем временем в Еврокомиссии и правительстве Украины отказались комментировать заявления Кристофа Хансена.

Торговля Украины с ЕС: между квотами и взаимопониманием

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения России в Европейский Союз (ЕС) был введен "торговый безвиз" для Украины, включавший беспошлинную и бесквотную торговлю. На этом фоне, импорт украинского сахара в сезоне 2022/23 достиг 400 тыс. тонн и свыше 500 тыс. тонн в 2023/24, что значительно превысило довоенную квоту в 20 тыс. тонн.

Но по требованию Франции и Польши в договор о зоне свободной торговли внесли поправки, вводящие ограничения на некоторые товары: яйца, птицу, сахар, овсяные культуры, кукурузу, крупы и мед. Новая схема включает автоматический защитный механизм, позволяющий Еврокомиссии вводить тарифные квоты, если импорт указанной продукции превышает среднеарифметический показатель импорта в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

В то же время, торговый представитель Украины Тарас Качка уверяет, что Украина не производит чрезмерно товары, которые в ЕС считаются чувствительными. А по каждой из таких позиций уже наработаны наработки, которые уже обсуждаются с ЕС. Больше дискуссий ожидается относительно сахара и мяса птицы.

Кроме того, сейчас с Еврокомиссией идет обсуждение режима для 40 товаров, по которым введены тарифные квоты, после 5 июня. Качка отметил, что некоторые товары из перечня Украина ввозила свыше квот. Впрочем, Украина имеет еще в запасе несколько недель, чтобы достичь консенсуса с Европой.

Также, как сообщал OBOZ.UA, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия требуют от Еврокомиссии отменить автономные торговые мероприятия для Украины и вернуться к довоенным квотам на украинскую аграрную продукцию. Это будет означать уменьшение объемов поставок из Украины в Европу.

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