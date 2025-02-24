Четыре страны ЕС требуют ограничить ввоз продуктов из Украины: кто обратился к Еврокомиссии

Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) потребовали от Европейской комиссии упразднить автономные торговые мероприятия для Украины и вернуться к довоенным квотам на украинскую аграрную продукцию. Это будет означать меньшие объемы поставок из Украины в Европу. С такой инициативой выступили власти Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии,

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Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. По его словам, эти четыре страны требуют от Еврокомиссии:

ввести меры по защите местной сельхозпродукции;

ввести автоматическую индивидуальные квоты на региональной основе.

"Срок действия регламента ЕС, регулирующего импорт из Украины, истекает в июне этого года, поэтому Еврокомиссия должна найти долгосрочное решение рыночных трудностей, вызванных украинским агроимпортом", – заявил венгерский министр.

Он также сообщил, что Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия просят Брюссель требовать соблюдения санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС, стандартов защиты животных, общественного здоровья и охраны окружающей среды для украинской сельскохозяйственной продукции. При этом украинская сторона и так соблюдает все эти стандарты, без этого импорт не происходил бы.

"Нам интересно, примет ли Брюссель во внимание интересы восточноевропейских фермеров или предаст их снова, как это делал в сентябре 2023 года, когда не продлил запрет на импорт. Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в своей национальной юрисдикции", – предупредил Надь.

Напомним, в 2024 году Европарламент и Совет ЕС договорились о продлении мер по либерализации торговли с Украиной. Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС была продолжена еще на год, до 5 июня 2025 года.

Еще в 2023 году фермеры Польши, Венгрии, Словакии и других соседних с Украиной стран жаловались, что избыток украинского импорта "вытесняет" их с рынка. После чего эти страны в одностороннем порядке наложили эмбарго на многие товары, разрешив их ввоз только для дальнейшего транзита, что являлось нарушением законодательства ЕС.

На этом фоне ЕС, принимая решение продлить особый торговый режим для Украины до июня-2025, ввел некоторые ограничения – чтобы успокоить фермеров. Так, в случае, если объем ввозимой продукции превышает средний показатель в 2022 и 2023 годах, блок имеет право вводить пошлины на такие украинские продукты:

птица;

яйца;

сахар;

овес;

кукуруза;

мед;

крупы (ядра зерновых).

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2024 года представители Болгарии и Румынии отдельно требовали защиты от импорта дешевого меда из Украины. Впрочем, от слишком низкой закупочной цены на мед страдают и сами украинские пасечники.

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