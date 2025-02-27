"Проблема – не цифры, проблема – политика": Украина и ЕС готовятся к упорным переговорам по экспорту пищи

Украина стремится к тому, чтобы Европейский Союз (ЕС) продолжил торговые преференции для украинского аграрного импорта после завершения автономных торговых мероприятий 5 июня. Главная проблема в том, что вопрос поставок украинских сельскохозяйственных товаров в ЕС сильно политизируется.

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Об этом, как сообщает "Укринформ", на конференции "Агросектор 2025: Вызовы и возможности в новых реалиях" 27 февраля заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. Он подчеркнул, что Украина не производит чрезмерно товары, которые в ЕС считаются чувствительными: мед, отруби, крупы, сахар, яйца, мясо птицы и кукуруза – по каждой из позиций уже есть наработки, которые уже обсуждаются с ЕС.

"Проблема – не цифры, проблема – политика. Где политизируется Украина с фермерами или политиками, которые играют на чувствах фермеров. Ни за одним из товаров, за которые нас обвиняют, мы не имеем какой-то чрезмерной производительности. Если говорим о кукурузе, то кукурузы в Европейском Союзе производится больше, чем в Украине".

По его словам, украинское правительство уже обсуждает с Еврокомиссией режим для 40 товаров, на которые введены тарифные квоты после 5 июня. Качка отметил, что некоторые товары из перечня Украина ввозила свыше квот. Впрочем, Украина имеет еще в запасе несколько недель, чтобы достичь консенсуса с Европой.

Торгпредставитель считает, что параметры торговли чувствительными товарами будут определяться между количественными порогами, определенными в регламенте АТМ, и показателем 2023 года, когда Украина экспортировала в ЕС максимум агропродукции. Больше дискуссий ожидается относительно сахара и мяса птицы.

В то же время, как сообщили в Министерстве торговли, Украина ведет переговоры о временном исключении из-под действия механизма CBAM (углеродной корректировки импорта) до завершения войны и восстановления. Также идет работа над подписанием промышленного безвиза (соглашения ACAA).

"Продолжается работа над планом существенного расширения Соглашения АСАА на максимальное количество товаров. По подсчетам, она может охватить до 80% промышленного экспорта в Европейский Союз. Активно работаем над тем, чтобы заключить соглашение уже в этом году", – отметил Тарас Качка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия требуют от Еврокомиссии упразднить автономные торговые меры для Украины и вернуться к довоенным квотам на украинскую аграрную продукцию. Это будет означать меньшие объемы поставок из Украины в Европу. С такой инициативой выступили власти Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

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