В ЕС готовы остаться без транзита газа через Украину: чем заменили топливо из России

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины не скажется на европейских потребителях. Вместо газа из РФ европейцы закупают топливо у Норвегии и в США.

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Хотя некоторые страны ЕС (например, Австрия и Словакия) все еще поставок российского газа, окончание контракта на его транзит через Украину вряд ли окажет влияние на укрепившийся европейский рынок. Об этом заявил Bloomber Майкл Льюис, генеральный директор Uniper SE, некогда крупнейшего в Германии импортера российского газа.

"Определенный объем уйдет с рынка, но это известно рынку и заложено в цене. Наша общая позиция достаточно сильна перед зимой", – сказал Льюис.

О готовности Европы обойтись без поставок из РФ говорит то, что, по данным энергетической группы Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Германии уже заполнены почти на 96%. Российскую нишу удалось заполнить благодаря стабильным поставкам из Норвегии и увеличенному импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США.

"Украинские объемы (газа, поступавшего через трубопровод в Украине. – Ред.) можно заменить. Но, конечно, в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть определенный дефицит", – сказал генеральный директор немецкой энергетической компании Securing Energy For Europe Эгберт Леге.

Ранее ряд европейских энергетических компаний подал иски к российскому газовому монополисту "Газпрома" из-за нарушения им условий поставки газа в Европу. Наибольший иск (на 13 млрд евро) подала немецкая Uniper, которая в прошлом была соинвестором проекта "Северный поток-2" и закупала у России 20 млрд кубометров газа в год. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объеме. В целом европейские энергетики требуют компенсировать им 18,6 млрд евро, что больше чистой выручки "Газпрома" от продаж газа на все внешние рынки в 2024 году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон пояснила, что завершение соглашения о транзите российского через Украину позволит положить конец десятилетиям зависимости Европы от российского ископаемого топлива. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину импорт российского газа уже сократился со 150 до 50 млрд кубометров газа

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