С "Газпрома" хотят содрать последнее: у компании могут отсудить десятки миллиардов
Российский газовый монополист "Газпром" нарушил условия поставки газа в Европу и теперь может заплатить за это около 19 млрд евро. На компанию подали иски не менее 19 компаний из 11 европейских стран.
Как сообщает Reuters совокупная сумма претензий европейских стран к "Газпрому" достигла 18,6 млрд евро (около 20,6 млрд долларов). Это больше чистой выручки компании от продаж газа на все внешние рынки в 2024 году ($10 млрд – от поставок в Европу и Турции, $7 млрд – в Китай и $2 млрд – в страны СНГ и Центральную Азию).
Крупнейший иск (на 13 млрд евро) подала немецкая Uniper, которая в прошлом была со-инвестором проекта "Северный поток-2" и закупала в России 20 млрд кубометров газа в год. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объеме. Среди других компаний компенсации через суд требуют:
- RWE (Германия) – $1 млрд;
- Engie (Франция) – более 300 млн евро;
- OMV (Австрия) – 575,3 млн евро;
- Gasum (Финляндии);
- Eni (Италия) – ранее отказался оплачивать поставки "в рублях";
- Europol Gaz (Польша) – 1,5 млрд евро;
- Net4gas (Чехия) – 113 млн евро;
- Innogy Energie (Чехия) – 78 млн евро;
- DXT Commodities и Axpo Solutions (Швейцария) – в совокупности почти 1 млрд евро.
- Gasunie Transport Services (Нидерланды) – 275 млн евро;
- BBL Company V.O.F (Нидерланды);
- ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакии);
- Bulgargaz (Болгария) – 400 млн евро.
Российские аналитики предупреждают, что такие многомиллиардные иски создают риски ареста платежей в адрес "Газпрома" от оставшихся покупателей российского газа в Европе – такую попытку уже предприняли в Австрии. Кроме того, на фоне сложившейся ситуации российская компания будет вынуждена продолжить сворачивать свою деятельность в Европе.
В 2023 году "Газпром" прокачал на европейский рынок лишь 28 млрд кубометров газа, что стало абсолютным антирекордом с конца 1970-х годов. А совокупный экспорт компании составил лишь 69 млрд кубов – самое низкое значение с 1985 года. Впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности, который к тому же стал рекордным за всю историю компании (629 млрд рублей).
Как уже сообщал OBOZ.UA, австрийская энергокомпания Wien Energie, которая обеспечивает электричеством 2 млн жителей Вены и окрестностей, полностью откажется от российского газа с 2025 года, как раз в момент окончания действия контракта на его транзит через Украину. Компания является одним из последних крупных европейских покупателей газа у РФ.
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