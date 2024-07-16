В банках Украины изменится доходность депозитов: что будет со ставками до конца года

В Украине во втором полугодии 2024-го и до конца года ожидается падение чистой прибыли от размещения гривневых средств на депозитах. Несмотря на то, что ставки на "длинные" вклады (1-2,5) года останутся на уровне до 15% годовых, прибыльность может упасть до 4-5% из-за ускорения инфляции. Тем не менее, гривневые депозиты все равно останутся в 2-2,5 раза выгоднее, чем хранение денег в инвалюте.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. По его словам, финучреждения во второй половине 2024 года сосредоточатся именно на развитии депозитных программ со сроками год и более.

По расчетам банкира, к концу года по сравнению с первым полугодием объем новых депозитных вкладов может возрасти в пределах 5-7%. Однако он предупредил, что до конца года размер чистой прибыли по вкладам в национальной валюте может снизиться до 4-5%.

"Ожидается, что, несмотря на довольно оживленную инфляцию, количество новых вкладов будет постепенно расти. Поэтому есть главная причина: сейчас для большинства граждан именно гривневые вклады являются наиболее приемлемой возможностью не только сохранить собственные сбережения от обесценения, но и получить достаточно приличную чистую прибыль, которая, к слову, почти в 2-2,5 раза выше прибыли вкладов в долларах или евро", – подчеркнул эксперт.

Напомним, банки уже резко снизили годовые по ультракоротким вкладам в гривне еще в мае – до 6-11% в зависимости от срока. А до конца лета средние ставки по всем гривневым депозитам будут на уровне мая-июня и составят 13-14% годовых, прогнозировал банкир Дмитрий Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты поддержали законопроекты о запуске в Украине так называемого банка банков – Национального учреждения развития (НУР). Цель учреждения – решить проблему кредитования высокорискового бизнеса.

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