В Украине создают "банк банков" для спасения бизнеса: что будет делать

Народные депутаты предлагают создать Национальное учреждение развития. Это так называемый банк банков, призванный решить проблему кредитования высокорискового бизнеса.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал принятие законопроектов №11238 и №11239, регламентирующих деятельность такого учреждения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос").

"НУР – это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования на восстановление страны. Именно она должна решить проблемы с кредитованием релокированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска", – отметил Железняк.

Функционирование Национального учреждения развития будет возможно благодаря средствам частных инвесторов. Получив доступ к ним, учреждение сможет направлять их на восстановление и развитие украинской экономики, оказывая поддержку различными финансовыми инструментами. Помощь будет предназначена преимущественно для малого и среднего бизнеса в затруднительном положении, имеющему потенциал восстановления и развития.

Кроме того, финансирование смогут получить и физические лица. Критерии отнесения физических лиц к целевой группе будут определяться условиями программ поддержки. Но главных требований два:

быть налоговым резидентом Украины;

не иметь доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ должен быть затруднен из-за несовершенства или неразвитости работы рыночных механизмов, кризиса или других обстоятельств.

В качестве примера для НУР брали Кредитное учреждение для реконструкции (Kreditanstalt für Wiederaufbau, или KFW), созданное послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила для участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В частности, была уменьшена максимальная сумма кредита для финансирования предприятий с оборотным капиталом до 5 млн гривен и ограничен размер маржи банков – это должно высвободить 3 млрд гривен, которые хотят направить на кредитование бизнеса.

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