Уже можно воспользоваться: украинцы, имеющие Дію на телефоне, смогут оформить еще одну выплату

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданка) стал бесплатным для украинских ветеранов и ветеранок. Отныне они смогут получить компенсацию его стоимости в Дії.

Как сообщили в Дії, теперь 50% стоимости автогражданки будет компенсировать страховая компания, а другую половину – государство. В то же время льгота будет распространяться на полисы, оформленные и в течение 2025 года.

Условия для возмещения

Наличие в приложении Дія удостоверения ветерана – участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВ).

– участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВ). Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.

с использованием льготы. Объем двигателя авто – до 2500 куб. см (или электро до 100 кВт ).

(или электро ). Авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Кроме того, автомобиль должен быть в собственности лица, имеющего право на льготу, и использоваться исключительно льготником или другим лицом с таким же статусом, а сама компенсация действует только для одного автомобиля. Нарушение условий, как и указание ложных данных, приведет к потере права на компенсацию в будущем.

Как получить компенсацию в Дії?

Обновить Дію .

. Открыть " Ветеран PRO " в меню " Сервисы ".

" в меню " ". Выбрать " Компенсация автогражданки ".

". Указать льготный договор (он подтянется автоматически).

Выбрать Дія.Карту для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).

Скидка будет действовать с 2025 года в течение времени военного положения и еще в течение года после его завершения, а для лиц с инвалидностью вследствие войны скидка будет действовать постоянно. Как сообщил Михаил Федоров, уже было оформлено более 2000 заявок на возмещение общим объемом 4 млн грн.

