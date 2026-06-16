"Укрзалізниця" увеличила количество поездов в горы: определены новые даты рейсов

Учитывая резкий рост спроса среди любителей горного отдыха, в Украине назначили два дополнительных поезда из Киева в Карпаты и Закарпатье на 17–22 июня. Стоимость билетов на них составляет до 743 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ). В компании отметили, что при определении маршрутов руководствовались аналитикой спроса, поэтому перераспределили вагоны впользу наиболее популярных направлений.

Маршруты, расписание поездов и цены

Киев – Рахов – Киев

Это идеальный маршрут для тех, кто планирует покорять самые высокие хребты Украины или отдохнуть в Яремче, Ворохте и Квасах. Поезда будут отправляться из столицы 17, 19 и 21 июня, а в обратном направлении – 18, 20 и 22 июня. Речь идет о следующих рейсах:

№ 213/214 . По состоянию на 18:20 16 июня доступны билеты на поезд, отправляющийся 19 июня в 16:21, цена места в плацкарте – 351 грн.

. По состоянию на 18:20 16 июня доступны билеты на поезд, отправляющийся 19 июня в 16:21, цена места в плацкарте – № 251/252. В продаже также были билеты на 19 июня в 20:05 – по 743 грн за место в купе (плацкарт отсутствует).

Киев – Солотвино – Киев

Отправление из столицы назначено на 19 и 21 июня, а в обратном направлении – 20 и 22 июня. Речь идет только об одном рейсе № 203/204. Однако по состоянию на 18:30 16 июня билетов ни из Киева, ни из Солотвино в продаже не оказалось.

Как купить билеты

Продажа билетов на дополнительные поезда в указанные даты уже открыта, уверяют в УЗ. Помимо касс вокзалов, пассажиры могут приобрести билеты через официальные цифровые каналы:

в мобильном приложении "Укрзалізниці";

на специальном сайте УЗ по бронированию билетов;

через официальные чат-боты в мессенджерах.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение летнего сезона 2026 года "Укрзалізниця" ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, не исключается, что на отдельных рейсах дефицит мест будет особенно критичным и на 1 место будет по 6-7 желающих.

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