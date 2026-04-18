"Укрзалізниця" в апреле пересчитает стоимость части билетов: как будет работать динамическое ценообразование

"Укрзалізниця" с 25 апреля изменит подход к формированию цены на билеты в премиумсегменте. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов "Інтерсіті" во внутреннем сообщении. Для них заработает динамическое ценообразование.

Как сообщает "Укрзалізниця", цены на плацкарт, купе и 2 класс "Интерсіті" не изменятся. В премиумсегменте будут действовать такие правила:

в менее загруженные периоды – дешевле, в пиковые – дороже;

дешевле всего во вторник и среду, дороже всего – в пятницу и воскресенье;

раньше купили – дешевле поездка;

чем больше свободных мест – дешевле билет.

В периоды, когда поезда заполнены только на 70–80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например в августе, когда спрос максимальный, цена будет выше. Всего будет 16 зон сезонности, которые отражают современный календарь праздников, каникул и т.д.

Сегодня почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее. Это позволит наиболее эффективно задействовать подвижной состав.

Если поезд заполнен на 90–100%, цена может быть выше. Но если перед отправлением остаются свободные места – цена будет снижаться.

Также с 18 апреля будет индексация ориентировочно на 20% тарифов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

"Динамическое ценообразование – это мировая практика, которая действует не только на железных дорогах мира, но и у операторов такси и в авиаперевозках. Новые правила коснутся менее 10% пассажиров, путешествующих в премиумсегменте, для остальных правила не меняются", – отметили в УЗ.

Именно места в вагонах СВ международных поездов традиционно выкупаются быстрее всего, что свидетельствует о повышенном и частично неудовлетворенном спросе в этом сегменте.

На другие типы мест (1 и 2 классы "Интерсіті", купе) "Укрзалізниця", проанализировав текущую динамику, решила в этом сезоне оставить стоимость и в международных поездах неизменной.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" вместе с молдавскими железнодорожниками введет тестовую поездку до станции Ревака вблизи международного аэропорта Кишинева. 13 апреля рейс поезда 351 Киев – Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.

